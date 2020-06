ROMa – Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser?

Il gossip circola da alcuni giorni.

Ora arrivano le prime, presunte, conferme di cui parla Di Più Tv.

Il settimanale ha contattato Francesco Moser, il famoso ex ciclista padre di Ignazio. Lo sportivo che oggi è un imprenditore vinicolo, non ha confermato ma ha lasciato in qualche modo intendere che quanto raccontato potrebbe essere vero.

Moser ha infatti dichiarato che questo è il suo quarto nipotino dopo i tre figli di Francesca, la sorella maggiore di Ignazio.

Stando a quello che si legge sulla rivista, il 69enne ha fatto tali dichiarazioni con tanta emozione nella voce.

Cecilia Rodriguez in quarantena con la famiglia Moser

Francesco ha passato la quarantena in compagnia di Ignazio e della nuora, che a Trento ha messo in mostra le sue capacità culinarie.

“E dai, questo sarà il quarto che arriva…”, ha dichiarato Francesco Moser a Di Più Tv confermando di fatto la notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez.

“Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…”, ha poi provato a rettificare l’ex campione di ciclismo.

Al momento, infatti, Cecilia e Ignazio non hanno detto nulla sull’argomento. La modella argentina ha solo confidato di aver messo su sette chili per via del lungo periodo della quarantena.

La conferma potrebbe arrivare dopo il terzo mese di gravidanza, il periodo più difficile per ogni dolce attesa.

Fino a quel momento, Cecilia e Ignazio resteranno in silenzio (fonte: Di Più Tv, Gossip Tv).