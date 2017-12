ROMA – Cecilia Rodriguez al Maurizio Costanzo Show indossa un mini vestito che lascia poco spazio all’immaginazione, e quando accavalla le gambe sorge un dubbio: “Ma gli slip ce li ha o no?”. Nel più classico dei movimenti alla Sharon Stone, la sorellina di Belen riesce a far parlare di sé anche dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, dove hanno tenuto banco le discussioni su cosa abbia fatto chiusa nell’armadio con Ignazio Moser.

Da Costanzo Cecilia non è andata da sola, ma insieme a Belen e Jeremias, il cosiddetto clan Rodriguez al gran completo, per una puntata speciale dello storico talk show Mediaset.

Lo studio del programma è stato anche teatro di un acceso scontro tra Belen e il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. Orlando ha spiegato i dettami della nuova legge contro chi diffonde immagini private sul web e ha cercato di convincere la showgirl che ora la legge sia stata inasprita. Ma Belen non ci sta e risponde piccata parlando della propria esperienza personale. “Mi sono rivolta alla polizia postale, ma il mio video hot è ancora in rete e non è stato tolto ancora da internet, sarà uscito circa sei anni, il problema è che noi ci possiamo rivolgere alla polizia postale ma poi non c’è assolutamente nessun risultato, io ormai sono un personaggio famoso e me ne frega una cippa, ma ci sono altre ragazze che non vogliono avere a che fare con l’esposizione mediatica e si trovano in queste situazioni e poi i risultati sono questi, penso si debba fare qualcosa”.