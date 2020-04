Cecilia Rodriguez e la quarantena con Ignazio Moser a il padre Francesco

ROMA – In collegamento a Storie Italiane, Ignazio Moser e il padre Francesco, il grande ciclista, hanno raccontato come stanno passando la quarantena in compagnia di Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen cucina, stira, fa le pulizie, si dedica al giardinaggio e addirittura spacca la legna.

Cecilia Rodriguez in isolamento in Trentino con la famiglia Moser mostra insomma ai follower una nuova versione decisamente più casalinga. La Rodriguez in questi giorni si è dilettata a tagliare la legna, ma Francesco ha subito puntualizzato: “E’ meglio che non lo faccia, se si sbaglia ci si fa male eh?”. Ignazio le ha dato invece un bel voto. “Solo per le infradito, non l’ho mai visto fare così”, ha scherzato.

Ignazio dal canto suo ha postato su Instagram una foto con suo padre. “Uno dei lati positivi della quarantena è passare tanto tempo con papà. Anche se più che una quarantena mi sta facendo vivere un campo militare perché qua tutti i giorni facciamo dei lavori. Stiamo facendo tanti lavoretti che abbiamo lasciato da parte negli ultimi tempi”.

“Sono contento, stiamo passando delle belle giornate insieme. Mi sgrida sempre, non mi lascia mai tranquillo, bisogna sempre stare sull’attenti con lui”, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello. “Lo sgrido perché deve capire i lavori al volo. Stiamo aspettando che le piante germoglino”, ha detto papà Francesco. (Fonti Storie Italiane e Instagram).