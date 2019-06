ROMA – Cecilia Rodriguez al settimanale Chi risponde alla domanda se lei e Ignazio Moser stessero pensando di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip. “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona“, dice la Rodriguez.

“La mia è una risposta seria perché quel programma mette a dura prova i sentimenti e l’amore che, per chi non l’avesse capito, è una cosa seria”, ha spiegato ancora Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen quindi ha detto: “In tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Aspetto la mia opportunità, perché so che arriverà”, ha aggiunto.

Quindi Cecilia è tornata sulla questione del vibratore apparso in una storia di Instagram di Moser, confessando di farne uso nei loro momenti di intimità: “Non c’è niente di male. Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia”.