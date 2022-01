Cecilia Strada chi è, età, dove è nata, padre e madre, marito, figli, vita privata, carriera, Resq e biografia

Chi è Cecilia Strada: età, dove è nata, padre Gino Strada, marito, figli, vita privata, carriera e biografia la figlia del famoso medico per la pace che salva vite in mare. La Strada sarà questa sera ospite di Fiorella Mannoia, alle 23:20, a La versione di Fiorella su Rai3.

Dove e quando è nata, età e biografia di Cecilia Strada

E’ nata il 12 marzo 1979 (età 42 anni) a Milano. E’ l’unica figlia di Teresa Sarti e Gino Strada, entrambi deceduti. La madre, Teresa, è scomparsa il 1 settembre 2009, mentre Gino Strada si è spento proprio il 13 agosto 2021. Cecilia è cresciuta a Milano. È che qui completa gli studi in Sociologia, e a soli 30 anni, in seguito alla morte della madre che allora ricopriva la carica, viene nominata presidente della ONG Emergency.

Resta nell’associazione umanitaria fondata dai genitori per 8 anni, impegnandosi a livello internazionale nel seguire le attività nei vari ospedali di Emergency. Si appassiona in particolare all’aspetto comunicativo del lavoro: cura i rapporti a livello locale, raccontando attraverso i media la propria esperienza sul campo. Nel frattempo pubblica diversi libri come, nel 2012, “Sulla nostra pelle. Le missioni di pace uccidono. Anche quelle italiane”. Nel 2018 “La Guerra tra noi”.

Dopo l’allontanamento da Emergency, Cecilia Strada ha iniziato ad occuparsi della comunicazione per Resq – people saving people. In particolare, il gruppo con cui opera Cecilia Strada si propone di ridurre le vittime nella rotta migratoria tra Africa ed Europa.

Marito e figli, la vita privata di Cecilia Strada

Seppur molto riservata, sulla vita privata e sentimentale di Cecilia Strada sappiamo che è sposata con Maso Notarianni e la coppia ha un figlio. Di recente Cecilia ha confessato di essere stata molestata da bambina (aveva circa nove anni) da un uomo adulto amico del padre.