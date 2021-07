Cerimonia di apertura Olimpiadi Tokyo, orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Orario e dove vedere in tv e in streaming la diretta della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo che si terrà venerdì 23 luglio. Per la prima volta nella storia le Olimpiadi non saranno seguite dal vivo dagli spettatori, infatti il pubblico sarà assente. La cerimonia si terrà nello Stadio Olimpico di Tokyo, che teoricamente avrebbe ospitato quasi 70 mila persone. Dopo uno show iniziale organizzato dalla squadra del Giappone sarà il momento della suggestiva accensione del Braciere Olimpico. A seguire la parata dei Paesi partecipanti guidati dai rispettivi portabandiera.

La cerimonia di apertura sarà venerdì 23 luglio alle ore 13 italiane, le 20 in Giappone. L’evento è disponibile in tv e in streaming per gli abbonati su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Per chi non è abbonato sarà invece la Rai, grazie a Raisport e a Rai Radio1, a trasmettere la cerimonia di apertura e tutte le gare delle Olimpiadi. Soprattutto su Rai2, che per due settimane sarà “rete olimpica”, in un’alternanza di eventi live, differite, repliche, high-lights, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. Con 384 atleti qualificati, questa sarà la spedizione italiana più numerosa di sempre della storia.

Paola Egonu portabandiera dell’Italia

Paola Egonu sarà la portabandiera olimpica dell’Italia alla cerimonia di apertura. La pallavolista azzurra è una degli atleti scelti per tenere il vessillo con i cinque cerchi venerdì prossimo, nell’evento che dà il via alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha comunicato all’azzurra Giovanni Malagò, presidente del Coni, al suo arrivo in Giappone e alla notizia Paola Egonu è scoppiata in lacrime dall’emozione.

“Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità. Attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta”. Sono le parole della pallavolista azzurra Paola Egonu.