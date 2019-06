ROMA – Cesara Buonamici non si accorge di essere tornata in onda e per qualche secondo resta ferma, immobile, davanti alla telecamera. Solo dopo che qualcuno le urla due volte “In onda!” la conduttrice del Tg5 capisce la situazione e, dopo un piccolo sorriso, esordisce con il classico “Buonasera…”.

Sarà il caldo ma stessa sorte è toccata anche a Enrico Mentana durante il suo Tg di La7.

Iniziata la diretta, dopo il conseuto “Eccoci qua”, Mentana chiama in diretta al microfonista “Scusate ma il solito Fulvio (nome del microfonista, ndr)…” e lo invita ad entrare nell’inquadratura per sistemare l’intoppo: “Dai vieni forza…”. Poi scherza: “Abbiamo a che fare purtroppo con dei dilettanti di una certa età (sorride, ndr) quota 100 qui non è ancora arrivata!”.

