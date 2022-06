Cesare Cremonini chi è: età, dove e quando è nato, la fidanzata Martina Maggiore, vita privata, Instagram, carriera L’ex cantante dei Lunapop sarà in collegamento con Mara Venier durante l’ultima puntata della stagione di Domenica In.

Dove e quando è nato, età, biografia di Cesare Cremonini

Cesare Cremonini è nato a Bologna il 27 marzo del 1980. Ha 42 anni ed è del segno dell’Ariete. E’ figlio di Carla, professoressa di lettere, e Giovanni Cremonini, medico. Fin da piccolo inizia a studiare pianoforte. A 11 anni riceve in regalo il primo disco dei Queen, gruppo del quale sarà un grande fan e che lo porta ad abbandonare la passione per la musica classica per abbracciare il mondo del pop/rock. Nel 1996, assieme ad alcuni amici e compagni di classe, crea un gruppo chiamato Senza filtro, con i quali si esibisce in feste e locali del circuito bolognese. Nello stesso anno incontra Walter Mameli, che da allora diventa il suo produttore artistico e manager.

Fidanzata, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Cesare Cremonini

Tra il 2009 e il 2011 il cantante ha avuto una storia con Malika Ayane. Stando ad alcuni rumors, ha poi avuto una relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Ludovica Frasca. Nel 2019, però, viene fotografato in Sardegna in compagnia di una misteriosa ragazza. La sua identità è stata poi svelata l’anno stesso: è Martina Maggiore, studentessa originaria di Rimini che si è trasferita a Bologna, 19 anni più piccola del cantante. Cremonini vive a Bologna. Profilo Instagram: cesarecremonini.

La crisi con Martina

Secondo il settimanale Oggi, Cesare e Martina si sarebbero detti addio. Le voci sulla fine della loro relazione si susseguono sempre più. Non sappiamo tuttavia se si tratti di una semplice crisi passeggera con un allontanamento soltanto temporaneo. I diretti interessati non hanno rilasciato alcuna comunicazione ufficiale anche perché sono sempre stati molto discreti.

La carriera di Cesare Cremonini

Come riporta Tv Sorrisi e Canzoni, tra le sue più grandi amicizie c’è quella con il collega Gianni Morandi con cui condivide la passione per Bologna e per il calcio. Cremonini è stato il frontman e l’autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie. Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sette album in studio, due dal vivo e tre raccolte.