Cesare Cremonini snobba una velina mora. E va in Sardegna con…

ROMA – Cesare Cremonini ha dato buca a una velina?

La notizia è stata pubblicata dal settimanale “Chi”. Sezione “Chicche di gossip. “Chi invece è già in vacanza d’amore – si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini – è Cesare Cremonini, che con la giovane Martina sta veleggiando intorno alla Sardegna… Lasciando un’ex velina mora con l’amaro in bocca per i due di picche ricevuti da parte del cantante”.

Chi è la velina? Chi è Martina? Davvero il cantante ha dato buca alla velina? Tutte domande che resteranno senza risposta. Almeno per qualche giorno.

Intanto, risposte o no, Cremonini si gode la vacanza in barca in Sardegna. A fianco a lui la giovane Martina. Con buona pace per la misteriosa velina mora.

Foto: Chi.