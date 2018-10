Champions League in 4K su Tivùsat, come vedere la diretta gratis

ROMA – La Rai ha annunciato che le partite di Champions League disponibili su Tivùsat (canale 210) potranno essere viste anche in 4K. A dare l’annuncio ci ha pensato il sito web di Tivùsat.

In accordo con Sky infatti, la Rai ha ottenuto i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì sera con protagonista una squadra italiana. Dopo Real Madrid-Roma saranno cinque i match di Champions League in chiaro sull’emittente televisiva: Napoli-Liverpool (3 ottobre), Barcellona-Inter (24 ottobre), Juventus-Manchester United (7 novembre), Tottenham-Inter (28 novembre) e Young Boys-Juventus (12 dicembre).

Al momento non è chiaro se la prima partita in 4K sia quella di domani sera, Napoli-Liverpool, oppure se bisognerà aspettare quella del 24 ottobre.

Che cos’è TivùSat?

TivùSat è una piattaforma digitale satellitare gratuita. Nasce come piattaforma complementare a quella del digitale terrestre, in quanto in grado di raggiungere le aree del territorio da questo non coperte. TivùSat permetterà, grazie alle peculiarità del segnale satellitare, di portare al 100% del territorio nazionale la copertura dei segnali televisivi digitali gratuiti.

Che differenza c’è fra la tv digitale terrestre e la tv digitale satellitare?

La differenza sostanziale è nelle modalità di trasmissione e di ricezione dei segnali televisivi. Mentre il digitale terrestre utilizza l’etere e i trasmettitori presenti sul territorio per trasmettere i canali televisivi, il digitale satellitare utilizza uno o più satelliti geostazionari per irradiare il segnale verso le abitazioni dei cittadini. Mentre il digitale terrestre è ricevibile attraverso le normali antenne televisive, per il satellite è necessaria un’antenna parabolica. Digitale terrestre e digitale satellitare utilizzano infine due diversi tipi di decoder (e di standard di comunicazione) per la trasformazione dei flussi digitali in immagini e audio.

E’ necessario abbonarsi?

No, TivùSat è una piattaforma completamente gratuita. Non è richiesto quindi alcun tipo di abbonamento.