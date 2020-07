Champions League, il calendario delle partite in chiaro su Canale 5 (foto ANSA)

Mediaset ha annunciato il programma delle partite in chiaro della Champions League: ci sono i due ottavi di ritorno delle italiane e la Final Eight.

Mediaset trasmetterà alcune gare in diretta in chiaro tra cui le sfide di Juventus e Napoli, impegnate nelle rispettive partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

La sera di venerdì 7 agosto, Canale 5 trasmetterà il match tra i bianconeri e il Lione (l’andata è terminata 1-0 in favore dei francesi), mentre l’8 agosto toccherà al Napoli, impegnato sul campo del Barcellona (andata 1-1). Calcio d’inizio di entrambi gli incontri alle ore 21. La partita tra Atalanta e Psg invece non è ancora certo se verrà trasmessa in chiaro.

Sempre su Canale 5, e sempre alle ore 21, nei giorni seguenti andranno in onda una partita dei quarti di finale di Champions League (la migliore disponibile, ancora da scegliere tra quelle dal 12 al 15 agosto); una semifinale (18-19 agosto, la migliore a disposizione) e la finale (23 agosto). Anche la finale della Supercoppa Europea, in programma il 24 settembre, sarà trasmessa su Canale 5.

Europa League in tv

La migliore partita degli ottavi sarà trasmessa in chiaro e in diretta tv su TV8 alle ore 18:55. Inter e Roma le uniche italiane rimaste in gara. Le sfide successive agli ottavi, invece, verranno disputate tutte alle ore 21:00.

Questo il programma degli ottavi:

Siviglia – Roma (in gara unica);

Inter – Getafe (in gara unica);

Istanbul – Copenaghen;

Olympiakos – Wolverhampton;

Rangers – Bayer Leverkusen;

Wolfsburg – Sachtar;

Eintracht Francoforte – Basilea;

LASK – Manchester United.

I quarti di finale di Europa League si terranno il 10 e 11 agosto, le semifinali il 16 e 17 agosto e la finale il 21 agosto a Colonia. (fonte GOAL.COM)