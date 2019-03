Champions League, sorteggio quarti in diretta tv ed in streaming su Sky Sport

ROMA – Champions League, tutte le indicazioni utili per seguire in diretta o in streaming il sorteggio dei quarti di finale della massima competizione Europea per club.

Come seguire il sorteggio in diretta tv e streaming

Appuntamento venerdì 15 marzo alle 12 con il sorteggio di Nyon. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (canale 203) e in diretta streaming su SkySport.it o sul sito ufficiale dell’Uefa.

Quali sono le squadre qualificate ai quarti di finale?

Nella Top 8 del calcio europeo nella stagione 2018/2019 trovao posto quattro squadre inglesi (Tottenham, Liverpool e delle due di Manchester, City ed United), gli olandesi dell’Ajax, una spagnola (il Barcellona), una portoghese (il Porto, che ha eliminato la Roma). A rappresentare l’Italia c’è la Juventus.

Manchester City

Manchester United

Liverpool

Tottenham

Juventus

Barcellona

Ajax

Porto

Regole del sorteggio: cosa è cambiato?

La novità principale di quest’anno è che venerdì 15 marzo a Nyon non sarà solo tempo di decretare le sfidanti nei quarti di finale di Champions League. Torna infatti il sorteggio a tabellone, come avveniva fino a qualche stagione fa. Nelle urne svizzere saranno infatti sorteggiati anche gli accoppiamenti per l’eventuale semifinale, cosa che non accadeva fino alla scorsa stagione. Il tabellone sarà quindi stabilito dai quarti di finale e le squadre conosceranno così quali avversari dovranno affrontare nel caso dovessero arrivare fino alla fine.

Il calendario della fase finale: le date

L’andata dei quarti di finale si giocherà tra il 9 e il 10 di aprile, con il ritorno una settimana dopo, tra il 16 e il 17. Seguiranno due settimane di riposo prima delle due semifinali, con andata in calendario il 30 aprile e l’1 maggio e ritorno tra il 7 e l’8 maggio. La finale del Wanda Metropolitano si gioca sabato 1 giugno.

