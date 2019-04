Champions League torna su Mediaset Premium? Ci sarebbe una trattativa per il match del mercoledì

MILANO – La Champions League potrebbe tornare su Mediaset Premium. Stando a quanto scrive Massimo Falcioni per www.tvblog.it, ci sarebbe una trattativa tra Mediaset Premium e Sky per la trasmissione della miglior partita delle squadre italiane del mercoledì. Partita che quest’anno viene trasmessa da Rai 1. Mediaset Premium avrebbe intavolato questa trattativa con Sky Sport sfruttando una clausola che permetterebbe alla pay tv satellitare di vendere ad altri operatori qualora mutassero le condizioni di mercato.

Quest’anno la Champions League viene trasmessa in diretta tv e in streaming da Sky Sport con Rai 1 che trasmette in chiaro la migliore partita delle squadre italiane del mercoledì. Mediaset Premium ambirebbe a strappare alla Rai questa partita del mercoledì.

La Champions League è la competizione calcistica più importante per club. Quest’anno ci hanno partecipato la Juventus (che è in corsa per le semifinali), la Roma (che è stata eliminata agli ottavi di finale), il Napoli (che è stato eliminato nella fase a gironi) e l’Inter (che è stato eliminato nella fase a gironi). In questo momento, sarebbero qualificate per la prossima Champions League la Juventus, il Napoli e l’Inter. Il quarto posto è occupato dalla “coppia” formata dal Milan e dall’Atalanta.

