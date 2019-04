ROMA – Charlize Theron è ospite insieme a Seth Rogen nello show “’Touche pas a mon poste” condotto da Cyril Hanouna su C8, una tv francese.

La Theron sta presentando il ultimo film “Long Shot” e viene infastidita dal gesto del presentatore che da un bacio sulla guancia alla traduttrice dicendole “sei un amore”. L’attrice e modella sudafricana non gradisce le attenzioni alla donna presente in studio e reagisce in maniera infastidita: “Magari la prossima volta chiedi il permesso” dice sorridendo.

La scena è rimbalzata anche sui social network, dove in molti hanno sottolineato come la star sudafricana avesse “rimesso al suo posto” Hanouna. Qualcun’altro ha scritto ancora: “Charlize Theron 1- Cyril Hanouna 0”.

In una recente intervista, Charlize Theron ha dichiarato di essere single da dieci anni. L’attrice sudafricana, in un’intervista rilasciata a “Entertainment Tonight”, si è lamentata di faticare ad avere un rapporto stabile, perché nessun uomo si fa avanti con lei: “Qualcuno dovrebbe tirare fuori gli attributi. Sono scandalosamente disponibile”.

Nella vita – ha raccontato la Theron – ho avuto sicuramente la tentazione di dovermi mostrare più piccola di quello che sono per potermi sentire più a mio agio dentro una relazione, che le cose avrebbero potuto funzionare meglio solo se avessi reso la mia vita, e me stessa, più insignificante. Ma poi sono cresciuta e mi son detta: ‘Manco per sogno!’. Perché a un certo punto ti rendi conto che non stai esprimendo il tuo pieno potenziale e inizia a provare risentimento e questo è semplicemente orribile. Preferisco esser single che provare risentimento nei confronti di qualcuno che non mi permette di essere quella che sono”.

Fonte: Youtube