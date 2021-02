Che Dio ci aiuti in lutto: Simonetta Columbu annuncia la morte della nonna in un post su Instagram (La foto di Simonetta Columbu)

Lutto a Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1: è morta la nonna di Simonetta Columbu, Ginevra della fiction prodotta da Lux Vide.

Che Dio ci aiuti in lutto: l’annuncio su Instagram di Simonetta

Ad annunciarlo è stata la stessa giovane attrice di Che Dio ci aiuti con un post su Instagram. La attrice cagliaritana ha pubblicato una foto che la ritrae bambina insieme alla nonna, sua omonima. Accanto, un lungo post a corredo.

“Simonetta Giacobbe che mi regala una bambola – ha scritto la giovane attrice sarda – . Alcune persone son eterne, e il loro ricordo vivrà per sempre dentro di noi. Nonna aveva questo completo rosso al mio battesimo e quando è diventata un angelo lo ha indossato di nuovo. Quel giorno mi son recata nel suo armadio profumato di lavanda e ho detto, – Si Nonna partirai verso il paradiso con questo tailleur rosso che avevi al mio battesimo e che sempre mi volevi regalare.- L’ho indossato per l’ultima volta e gliel’ho restituito per sempre”.

Chi è Simonetta Columbu

Nata a Cagliari 27 anni fa, Simonetta Columbu è figlia d’arte: suo padre è infatti il regista Giovanni Columbu, che in passato l’ha diretta in più di una occasione: nel 2012, nel film Su Re, e nel 2017 nel docufilm Surbiles.

Simonetta Columbu e suo padre torneranno a lavorare insieme anche nei prossimi mesi su un lavoro che dovrebbe approdare al cinema quest’anno

Prima di approdare a Che Dio ci aiuti la giovane attrice si è formata tra Roma e Londra e si era fatta notare dal grande pubblico interpretando Radiosa nel film di Daniele Luchetti Io sono tempesta.

Nella fiction Che Dio ci aiuti, dove recita al fianco di Elena Sofia Ricci, Simonetta Columbu interpreta Ginevra, ex novizia ora in procinto di sposarsi con Nico (Gianmarco Saurino).

Poco si conosce della sua vita privata: non è noto se abbia un fidanzato, un compagno o una persona speciale.

Che Dio ci aiuti, l’appello di Pierpaolo Spollon

Ma il cast di Che Dio ci aiuti è in fermento anche per un altro problema di questo periodo: la crisi che sta colpendo il mondo dello spettacolo e molti suoi lavoratori a causa del lockdown per la pandemia da coronavirus.

Proprio in questi giorni l’attore padovano Pierpaolo Spollon ha lanciato un appello sul proprio account Instagram in cui esorta a dare attenzione alla situazione difficile dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Spollon ha condiviso un comunicato sostenuto da diversi sindacati e associazioni di categorie: “Le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo, storicamente poco tutelati, sono tra quelli che hanno maggiormente subito gli effetti devastanti della pandemia sul lavoro, cn un fermo di larga parte del settore che dura ormai da un anno”, si legge nell’appello rilanciato da Spollon. “Alla notizia del blocco del nuovo Decreto Ristori a causa di questa incomprensibile crisi di Governo denunciano insieme la condizione di indigenza in cui versano uomini e donne che operano nel settore con professionalità e dedizione e che si troveranno da un momento all’altro senza alcuna forma di sostegno. Le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo si appellano al senso di responsabilità, alla necessità di dare stabilità al nostro Paese in una fase tanto complicata. Affinché vengano sbloccate le risorse necessarie a garantire la sopravvivenza di migliaia di persone”.