MILANO – Show di Massimiliano Allegri a “Che tempo che fa”, programma televisivo condotto da Fabio Fazio su Rai 1. Il tecnico toscano ha parlato di molti argomenti, compresa l’ormai famosa lite con Adani su Sky Sport. Ad un certo punto, Allegri ha “duettato” con Teo Teocoli.

Teo Teocoli: “Io ho rimpianto la tua partenza dal Milan. L’ho rimpianta, ti giuro”, dice il comico. “Ora ritorno al Milan. Un paio d’anni e torno”, la risposta di Allegri.

Che tempo che fa, Allegri parla del suo futuro e della batosta subita in Champions.

“Se resto? L’abbiamo già detto. Rimango alla Juventus! Ho ancora un anno di contratto, poi col presidente ci incontreremo”. Così l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Raiuno. Rispondendo ai complimenti, Allegri, ridendo sottolinea: “Con cinque giornate di anticipo? Sì, siamo andati in vacanza un po’ prima. Era meglio se non ci andavamo, perché la Champions ci è rimasta un po’ di traverso. Però lo sport è bello anche perché si devono celebrare le vittorie e accettare le sconfitte perché non si può sempre vincere”.

“La Champions è una competizione così, è difficile – sottolinea Allegri – Ci sono squadre che a vincere hanno impiegato tanti anni. Qualcuno dirà che la Juve non vince la Coppa da 23 anni ed è vero, però negli ultimi 5 anni il livello europeo della squadra si è alzato notevolmente”.

Scudetto già cucito sulla maglia, eppure il finale della Juventus appare a nervi tesi. Le scintille in tv tra il tecnico bianconero, teorico del risultato anteposto al bel gioco, e l’opinionista di Sky Adani, che non ha mai risparmiato critiche, per quanto mediate, al gioco della Juventus, hanno mostrato la furia di Allegri, non nuovo a dire il vero a risposte piccate se attaccato. “Mi sono arrabbiato ieri, oggi sono calmo”, esordisce Allegri ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” tornando sulla lite di ieri con Adani.

“E’ una questione di rispetto del lavoro – spiega Allegri riferendosi al battibecco con l’opinionista di Sky impegnato questa sera in Torino-Lazio – dopo una partita normale ma non mi va ogni volta di sentire la ramanzina. Mi sono arrabbiato perché io accetto le critiche, posso piacere o non piacere ma andare a discutere del lavoro altrui quando non si è ferrati no, non è giusto. Che poi – dice ancora Allegri – l’anno scorso è successa la stessa cosa con l’Inter, dopo il 2-3 di Higuain”.

E infatti, lo scorso anno, dopo la vittoria sull’Inter, andò in scena il primo “scontro” in diretta tv, con l’affermazione di Allegri a travolgere le idee dell’ex difensore: “Fate troppa teoria, il calcio è semplice”. Un aspetto che l’allenatore bianconero ha sempre messo in evidenza, la semplicità contro chi di schemi e teoria vive, contrapposizione che nel post partite di Inter-Juventus è esplosa in tutta la sua virulenza.

Fonte: Ansa.