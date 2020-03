Che tempo che fa, Andrea Bocelli canta l’Ave Maria di Schubert

ROMA – Nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 22 marzo, Andrea Bocelli è in collegamento con Fabio Fazio.

Il cantante toscano ha cantato suonando al piano l’Ave Maria di Schubert. Durante l’esibizione, sullo sfondo scorrevano le immagini di un’Italia in piena emergenza coronavirus. Un momento estremamente toccante ed emozionante quello regalato da Bocelli.

Andrea Bocelli, attraverso la sua Fondazione è sceso in campo per sostenere l’ospedale di Camerino, uno dei “covid hospital” delle Marche, riservato a paziento positivi al coronavirus. La Fondazione ha dato vita a una raccolta fondi per “offrire supporto concreto a coloro che in questo momento son in prima linea chiamati a proteggerci e curarci”.

Le donazioni possono essere effettuate attraverso la piattaforma https://www.gofundme.com/f/wk67wc-abfxcamerino oppure contattando direttamente la “Andrea Bocelli Foundation” così da conoscere ulteriori modalità di supporto, scrivendo all’indirizzo development@andreabocellifoundation.org. La Fondazione Bocelli è già impegnata a Camerino nella realizzazione della nuova scuola di musica. “Crediamo fortemente nel valore di rimanere vicini, uniti, in questo momento, perché solo l’amore e la solidarietà sono capaci di colmare e annullare quella distanza fisica che ora ci viene imposta”, scrivono dalla Fondazione.

Fonte: Ansa, RaiPlay