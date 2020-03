ROMA – Per la seconda settimana consecutiva Che Tempo che fa va in onda senza pubblico. A causa dell’emergenza coronavirus, la trasmissione ha dovuto rimodulare parte della sua messa in onda inserendo all’interno del programma delle finestre informative. Tra queste, nella puntata di domenica 1 marzo, ce n’è stata una decisamente spettacolare.

La giornalista di RaiNews Silvia Balducci è stata inviata al confine della zona rossa di Codogno, la prima località dove si è manifestato il virus, i cui abitanti sono in quarantena e non possono avere contatti con l’esterno.

Le telecamere della trasmissione sono riuscite ad immortalare il momento in cui il signor Donato lascia delle buste di vestiti e viveri alla figlia che da circa due mesi si è trasferita a Codogno per vivere con il compagno. “Le ho portato maglioni e calze pesanti. Da due mesi si è traferita e di conseguenza le lavatrici sono ancora complicate”. Lei ha sua figlia a Codogno, chiede Fazio. “Si ho mia figlia Gemma. Le ho anche impanato le cotolette di vitello per farla stare meglio”. “L’abbraccerei se fosse possibile” replica Fazio dallo studio.

Donato lascia le buste per la figlia 25enne in corrispondenza di un’immaginaria linea di confine. Poi si vede la figlia che prende la busta una volta che il padre si è allontanato, che nel frattempo saluta la figlia da poco lontano.

Fonte: FanPage, RaiPlay