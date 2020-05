ROMA – Che tempo che fa, il programma della domenica sera di Rai2 condotto da Fabio Fazio, chiude la stagione con un ascolto medio di oltre 2,3 milioni spettatori (2.330.000 ) e il 9% di share (8,86%), superando di 2 punti di share la media d’ascolto di Rai2 della domenica della scorsa stagione, nello stesso slot orario.

Nella programmazione di prima serata, in valori assoluti, si legge in una nota ripresa da AskaNews, per ben 26 puntate il programma condotto da Fazio è stato il terzo programma più visto della domenica

sera, per sei puntate è stato il secondo mentre nella puntata del 26 gennaio è stato il primo programma della serata.

Con Che Tempo che fa nello slot dalle 21:05 alle 23:00 la media d’ascolto di Rai2, alla domenica, raggiunge il suo miglior risultato settimanale in termini di share.

Significativa la crescita di share sul target laureati (dove registra una media share del 15,78%, + 8,67% rispetto alle domeniche di Rai2 della scorsa stagione), la fascia socio-economica alta (12,72%, +5,32%) e quella medio-alta (11,41%; + 4,15%).

Crescita importante anche nel target dei diplomati (+2,27%), e per gli spettatori di età 15-24 (+3,13%), 25-34 (+2,74%) e over 65 (+2,73%).

Il programma lo scorso aprile ha raggiunto il primo posto tra i programmi più attivi sui social (secondo la classifica Sensemakers).

#CTCF è stato per 32 volte su 33 puntate il programma più commentato della serata e per 30 volte su 33 il programma più commentato dell’intera giornata.

Da settembre, dicono i dati Nielsen, il programma ha ottenuto quasi 19 milioni totali di interazioni complessive, risultando il programma Rai con più interazioni sulle proprie pagine con quasi 15 milioni di interazioni.

Sempre da settembre sulla pagina Facebook, che in questa stagione ha superato il traguardo del milione di like, ci sono state 272 milioni di visualizzazioni e 292 milioni di minuti spesi dagli utenti sui video pubblicati.

Nelle 33 puntate di questa stagione Fabio Fazio ha intervistato 400 ospiti italiani e internazionali, fra cui Michel Platini, John Travolta, Sting, il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, Uma Thurman, i Premi Nobel per l’Economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee, Ian McEwan, John Turturro, Carola Rackete, i tre figli di Dafne Caruana Galizia, Roberto Saviano, Ennio Morricone, Roberto Benigni, il premier Giuseppe Conte, David Maria Sassoli, Roberto Fico. (Fonte: AskaNews)