ROMA – “Voglio vedere se il programma finisce su Rai Uno, Rai Due, Rai Tre o Rai Yoyo”: la butta sull’ironia Fabio Fazio la vicenda relativa al futuro di Che Tempo Che Fa, il programma della domenica e del lunedì sera che assai poco piace al governo gialloverde, ed in particolare al vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Durante la puntata di Che Tempo Che fa andata in onda domenica 13 aprile il conduttore genovese ha commentato così i rumors che vorrebbero un’uscita del programma dai palinsesti di Rai Uno la prossima stagione, nonostante le rigide clausole del contratto: “Guardate che cos’ho questa sera, il pendolino. Io mando la pubblicità, intanto voglio vedere se il programma, questo qua, finisce su Rai Uno, Rai Due, Rai Tre o Rai Yoyo”.

L’uscita di Fazio è arrivata a poche ore dall’ennesimo attacco di Salvini, che durante la convention del partito in Lazio è tornato a criticare il compenso del conduttore. “Le regole della par condicio prevedono che da Fazio ci debbano andare i quattro leader: penso che per coerenza e rispetto agli italiani io da Fazio non ci andrò a meno che non si dimezzi lo stipendio”, ha detto il ministro. (Fonte: Che Tempo Che Fa)