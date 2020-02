ROMA – Amadeus e Fiorello, a pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, hanno organizzato una vera e propria incursione a Che tempo che fa.

“Fiore hai dato qualche consiglio ad Amadeus?”, chiede Fazio. “Sì – risponde Fiorello – di guardare la scaletta, di capire cosa si farà”.

“La musica è al centro del Festival con 24 canzoni – dice Amadeus -. E sì, quest’anno c’è Beppe Vessicchio. La prima frase che dirò? Ci stavo pensando questa sera, ma sarà una sorpresa. Papillon o cravatta? Solo papillon. Il cast è pazzesco: Tiziano Ferro tutte le sere, Fiorello e Benigni”.

“Conosco quest’uomo da tanti anni, ma non lavora, non fa niente, sta tranquillo, seduto in platea, guarda e dice ‘va bene’ – scherza Fiorello parlando di Amadeus -. In albergo dormiamo uno di fronte all’altro. Sono andato a svegliarlo stamattina alle 6, bussavo e non rispondeva nessuno. Pensavo che fosse strano, poi mi ha detto che era alla stanza 410 e non alla 408! Lui non sa neanche che martedì si comincia, ho dei dubbi“.

Poi la battuta politica: Fazio chiede chi vince e Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra”, “Battuta citofonata” replica Fabio Fazio e Amadeus spiazza tutti: “E quindi tranne Rita Pavone, tutti potrebbero vincere”. La Littizzetto dà una serie di consigli al conduttore de “I soliti Ignoti”, il più divertente è: “Fa un passo indietro e sentiti donna più che puoi”.