Che tempo che fa, Jean Todt: "La prima volta che incontrai Niki Lauda..."

ROMA – Intervistato da Fabio Fazio, ospite nel salotto di “Che tempo che fa”, Jean Todt ricorda così il primo incontro con Niki Lauda:

“Quando il mio nome è stato pronunciato in Ferrari – racconta – Montezemolo aveva come consigliere Niki Lauda. Uno dei miei primi incontri, ed esami, è stato incontrarlo a casa sua per raccontargli le mie proposte, la mia visione sulla Formula Uno. Niki Lauda ha poi parlato con Montezemolo ed è stato deciso di prendermi”.

“Mick Schumacher? Ha del talento, ma bisogna dargli un po’ di tempo. Io gli sto molto vicino”. Fonte: Che tempo che fa.