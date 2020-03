Che Tempo che fa, Luciana Littizzetto vestita da Amuchina

ROMA – Luciana Littizzetto si collega con Fabio Fazio dalla sua casa di Torino dove si trova per via della frattura a polso e ginocchio che le è capitata cadendo a terra in strada a fine dicembre.

La comica di Che Tempo che fa, per l’occasione è vestita da “Amucona”, ossia da mega flacone di Amuchina, il disinfettante per mani ormai introvabile in tutte le farmacie e supermercati d’Italia in queste settimane di emergenza coronavirus e lancia “uno scongiuro per battere la sfiga e far sloggiare il virus“.

Tornata in piedi e non più sulla sedia a rotelle, Luciana Littizzetto durante il collegamento ironizza sull’Amuchina ormai il “bene rifugio degli italiani”. Per poi aggiungere: “Ho un appuntamento con Citrosil, Betadine e Tantum Verde ” e scherzare: “Sono più introvabile di Mark Caltagirone”.

“Visto che hanno chiamato Amadeus a fare da testimonial, a te non t’hanno mai chiamato Fabio…non ispiri fiducia…ma poi Amadeus per forza se non se la prende lui con quel naso lì…” ha detto Luciana prima di lanciare la sua formula magica per scacciare il malocchio e far fuggire il coronavirus.

Si tratta di una formula magica che parte da aglio prezzemolo e finocchio: “Da anni cerco un vaccino contro Fazio” conclude la comica in collegamento.

Fonte: RaiPlay