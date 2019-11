ROMA – “Caro Filiberto, principone di casa Savoia…Aspirante al trono ma per ora attaccante al tram”. Inizia così l’esilarante lettera con cui Luciana Littizzetto, durante la puntata di “Che tempo che fa” su Rai 2, si è rivolta a Emanuele Filiberto di Savoia chiedendogli di “non tornare”, perché “ne abbiamo già abbastanza così, ci mancano solo i Savoia”.

“Tra l’altro l’Italia è già in mano a un Conte, quindi da un punto di vista araldico siamo a posto. Tu che canti a Sanremo e fai appassire i fiori della riviera: statti, vivi sereno. Lo dico per noi e per te. Per noi perché ne abbiamo abbastanza di chi non sa fare un cacchio però si mette in testa di governarci. Tu guarda Berlusconi che vita ha fatto. Ed è solo un cavaliere, nemmeno un principe. Piuttosto alleva api e produci pappa reale, balla il despacito sugli yacht con Gianluca Vacchi. Tutto – conclude – è meglio che stare in parlamento da noi”.

Emanuele Filiberto, nelle settimane scorse era apparso in un video-messaggio postato su Internet. “È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza di cui abbiamo bisogno, oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I Reali stanno tornando”

Lo spot era stato realizzato per pubblicizzare il ritorno in Italia dei reali di The Crown, la serie di Netflix con Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta II. In molti però non avevano compreso il fatto che si trattasse di uno sport ed avevano creduto che Emanuele Filiberto stesse lanciando un annuncio.

Fonte: RaiPlay, AdnKronos