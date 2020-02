Che tempo Che Fa, Luciana Littizzetto si alza in piedi…grazie a Piero Pelù

ROMA – Luciana Littizzetto è ancora a casa dopo l’incidente avvenuto a dicembre. Ora però, la comica sembra essere tornata in forma.…grazie a Piero Pelù.

Durante la puntata di Che tempo Che Fa di ieri, domenica 16 febbraio, la Littizzetto era in collegamento da casa insieme all’ex leader dei Litfiba. E grazie a Pelù, la Littizzetto si è alzata in piedi.

Piero Pelù, per la sua esibizione al Festival di Sanremo è entrato in scena con la giacca aperta sul torso nudo da cui si intravedeva la scritta “Tu 6 molto di +”. Correndo tra il pubblico ha poi agguantato al volo la borsa di una signora del pubblico e l’ha portata sul palco. E’ stato poi lo stesso Amadeus a restituire il maltolto.

Poco prima del festival, il cantante aveva invece partecipato alla tappa del Clean Beach Tour di Legambiente sulla spiaggia di Bussana a Sanremo. “Non abbiamo paura di raccogliere ciò che troviamo in terra, perché non è un gesto da sfigati, ma rivoluzionario” aveva detto Piero Pelù durante la pulizia della spiaggia. “Quarant’anni di carriera e quarant’anni di Legambiente – aveva aggiunto – in questa occasione ho messo in piedi il Clean Beach Tour, di cui siamo molto orgogliosi, perché oltre che parlare di musica, si parla anche dell’impegno quotidiano per salvare l’ambiente e noi stessi”.

Sollecitato a parlare della sua canzone in gara al Festival e a spiegare il titolo “Chi è questo gigante?”, Pelù aveva risposto: “Gigante è chi viole cambiare le cose”.

Fonte: Ansa, RaiPlay