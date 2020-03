ROMA – Mahmood è uno degli ospiti della puntata di domenica 22 marzo di “Che Tempo che Fa”. Il vincitore di Sanremo 2019 regala al pubblico di Rai Due una versione per voce e piano di “Rapide”. Poi racconta che “questo stare a casa mi ha fatto pensare a tante cose, soprattutto al valore della responsabilità”.

Con Fabio Fazio, Mahmood era in collegamento per via delle disposizioni anti-coronavirus. Il cantante ha avuto delle parole dolci per i medici e gli infermieri. Ecco cosa ha detto: “In questo periodo noi dobbiamo stare a casa per noi ma anche per chi lavora per tutti noi: vedo tante immagini di infermieri e di medici al lavoro, vedo sindaci impegnati a far rispettare le norme, ho visto la foto delle bare di Bergamo… E’ un’immagine triste, ma ci deve spingere a dare il meglio”.

Mahmood mentre parla dei medici e degli infermieri e del loro duro lavoro, mostra di essere molto coinvolto emotivamente. Il giovane conclude dicendo di essere fermamente convinto che le nostre azioni, se effettuate con responsabilità, possono tirarci fuori da questa difficile situazione. Siamo noi che possiamo limitare il contagio, stando a casa il più possibile.

Fonte: RaiPlay