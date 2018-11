ROMA – A Che tempo che fa, ospiti di Fabio Fazio, in collegamento da casa loro, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

La presentatrice di Uomini e Donne, tra le altre cose, ha parlato del regime alimentare del marito e dei piccoli vizi che Costanzo si concede. Ma non solo, la De Filippi ha anche chiesto alle telecamere di seguirla per poi mostrare cosa tiene in frigo in un reparto esclusivamente dedicato al marito.

Quando è arrivata in cucina e ha aperto la porta del frigo, ecco comparire diversi contenitori di gelato all’interno dei quali vengono conservati i cibi mangiati da Costanzo.

Maurizio Costanzo ha però protestato: “Solo una di quelle vaschette è mia e non è nemmeno gelato, ma una cosa senza zucchero che somiglia più a un sorbetto e, come si sa, il sorbetto è una rottura di palle. A quest’ora possiamo dirlo”.

Ovviamente il pubblico ha amato questa piccola intrusione nella casa “reale” e su Twitter i commenti si sono scatenati.