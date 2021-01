Maria De Filippi da Fabio Fazio il Compromesso storico 2021: Che tempo con lo spot a C’è Posta per Te

Maria De Filippi e Fabio Fazio, il compromesso storico del 2021. Durante l’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” tra gli ospiti d’era anche Maria De Filippi. La conduttrice con Nino Frassica in versione postino ha messo in scena una parodia di “C’è Posta per Te” da Fabio Fazio. Luciana Littizzetto dall’altra parte della lettera.

Alla fine Fabio Fazio viene “cacciato” dopo la lettera molto dura di Luciana Littizzetto, il tutto per scherzare e fare una parodia con Maria De Filippi che il giorno prima era protagonista del programma su Canale Cinque, alla ripresa dopo mesi.

Maria De Filippi, C’è Posta per te e il Covid

Maria De Filippi oltre a C’è Posta per Te ha confessato le proprie difficoltà in tempi di Covid: “Cinecittà sembra un ospedale, ad Amici sembrava di essere alle prove generali e non in diretta”. Poi anche le proprie insicurezze professionali: “Ho sempre paura di fare una figuraccia”.

Ma anche le proprie soddisfazioni: “Mi sono sempre ritenuta fortunata”, spiega Maria De Filippi riferendosi ai tanti incontri vip della sua carriera, come quando ha ospitato Julia Roberts: “Mi sono detta ma è vero? Mi ha fatto davvero impressione”.

Infine, la gag della serata: la De Filippi fa uscire Fazio e convoca Luciana Littizzetto per allestire una versione Rai di C’è posta per te, con la lettera al veleno della Littizzetto per Fazio. (Fonte Raiplay).