ROMA – Intervistato da Fabio Fazio, Renzo Piano ha parlato del crollo del Ponte Morandi: “È una cosa terribile, spaventosa. Nel momento in cui crollano i ponti e si alzano i muri è un momento terribile per il Paese. Un ponte non può crollare. Quello di Genova non è un ponte – ha aggiunto -, ma è il ponte di Genova”.

“Il nuovo ponte – ha poi spiegato Renzo Piano parlando con Fabio Fazio – deve potersi costruire rapidamente, deve essere facile mantenerlo, deve durare 1000 anni, anzi 2000, sempre, non può crollare un ponte”.

Questo il link per guardare l’intervista integrale: https://www.raiplay.it/video/2018/09/Renzo-Piano—30092018-72560fdd-99e7-4cea-aecb-2333eb4b2420.html