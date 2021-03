Checco Zalone chi è, età, moglie, figli, vita privata e carriera dell’attore comico di Sole a Catinelle

Chi è Checco Zalone, età, moglie, figli, vita privata e carriera dell’attore e comico barese protagonista di film come Sole a catinelle, Che bella giornata, Cado dalle nubi, Quo vado? e Tolo Tolo.

Checco Zalone, età e biografia

Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, nasce a Capurso a Bari il 3 giugno del 1977 e ha 43 anni di età. E’ un comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano. I suoi 5 film hanno incassato complessivamente 220 milioni di euro e compaiono nella lista dei 10 film di maggior successo della storia del cinema italiano.

Checco Zalone in dialetto barese, ricorda l’espressione “che cozzalone!“, il cui equivalente e ben più noto significato, tratto dall’espressione barese significherebbe: “Che tamarro!”. Durante la sua adolescenza era molto appassionato di videogiochi e trascorreva gran parte dei pomeriggi in casa. Consegue il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si iscrive presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini, ma viene bocciato.

La carriera di Checco Zalone

Ha suonato con diversi musicisti jazz. Poi appare con Gennaro Nunziante in alcuni programmi di Telenorba. Proviene dal laboratorio Zelig di Bari, raggiunge la notorietà quando approda nel 2005 sul palco di Zelig Off e partecipa successivamente a Zelig Circus. Nell’estate del 2006, prima dell’inizio del Mondiale di Germania che sarà poi vinto dall’Italia, dedica alla Nazionale italiana di calcio la canzone Siamo una squadra fortissimi.

Nel 2008 compone la canzone “Cuore biancorosso”, con cui dichiara il suo amore per il Bari, squadra di cui è tifoso. Nel mese di maggio 2009 si iniziano le riprese del suo primo film intitolato Cado dalle nubi. Il 5 gennaio 2011 è uscito nei cinema il suo secondo film Che bella giornata. Nel primo giorno di programmazione in Italia ha raccolto la cifra record di 2 milioni e 500 000 euro, mentre nei primi due giorni di programmazione ha incassato un totale di quasi 7 milioni di euro, superando Avatar e Harry Potter.

Sole a catinelle, Quo vado? e Tolo Tolo

Il 31 ottobre 2013 esce il suo nuovo film, intitolato Sole a catinelle. Dopo soli quattro giorni di programmazione, la pellicola con Checco Zalone ha incassato ben 18,6 milioni di euro, superando il record conquistato sempre da Zalone con il precedente film del 2009. Il 4 dicembre 2013 il film Sole a catinelle incassa oltre 50 milioni di euro superando anche gli incassi italiani del film Titanic.

Per il Capodanno 2016 esce il suo film Quo vado? che diventa campione d’incassi italiano, sfiorando i sette milioni al botteghino nelle prime ventiquattr’ore. Il film chiude la corsa portando quasi 10 milioni di spettatori al cinema con un incasso di oltre 65 milioni di euro diventando così il film italiano di maggior successo nella storia del cinema italiano.

Il primo gennaio 2020 al cinema esce il film Tolo Tolo che lo vede impegnato anche come regista. Nel primo giorno di programmazione il film incassa 8.668.926 euro con oltre un milione di spettatori in un solo giorno divenendo il film con il migliore incasso nella storia del cinema nelle prime 24 ore. Il film fin dalla promozione suscita grande scalpore mediatico per via degli importanti e attualissimi temi trattati cioè quelli del razzismo e della migrazione. Durante il lockdown Checco Zaolone torna a far ridere il web e l’Italia con il video L’immunità di gregge, pubblicato su Youtube il 30 aprile 2020 e girato insieme a Virginia Raffaele.

Moglie, figli e vita privata di Checco Zalone

Insieme alla compagna Mariangela Eboli da quindici anni, Checco Zalone conobbe l’amore nell’estate del 2006 mentre lavorava come animatrice: “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”. Checco Zalone e la compagna hanno oggi due figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017.