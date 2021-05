Checco Zalone chi è, età, moglie, figli, vita privata, patrimonio, studi, film e carriera

Chi è Checco Zalone, età, moglie, figli, vita privata, patrimonio, studi, film e carriera dell’attore e comico barese protagonista questa sera ai David di Donatello – in onda su Rai 1 dalle ore 21:25 – dove il suo ultimo film “Tolo Tolo” si è aggiudicato il premio dello spettatore.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome, studi e biografia di Checco Zalone

Checco Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, è nato a Capurso a Bari il 3 giugno del 1977 e ha 43 anni di età (è alto 173 cm). E’ un comico, attore, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano. I suoi primi 5 film compaiono nella lista dei 10 film di maggior successo della storia del cinema italiano.

Ha conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, in seguito si è iscritto presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove si laurea in giurisprudenza. Nel frattempo partecipa ai concorsi da vice ispettore di Polizia e all’Inail a Rimini, ma viene bocciato.

Il patrimonio di Checco Zalone

I suoi film (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, Quo Vado e Tolo Tolo) hanno incassato 221 milioni di euro. Va considerato però che l’attore ha incassato il 10% delle entrate totali per ogni singola esperienza. Motivo per cui il suo patrimonio dovrebbe assestarsi almeno attorno ai 15 milioni di euro.

Moglie e figli, la vita privata di Checco Zalone

Checco Zalone è sposato con Mariangela Eboli, sua manager, da quindici anni. La conobbe nell’estate del 2006 mentre lavorava come animatrice: “Cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni. Poi ho scoperto che Mariangela aveva vissuto in America e che era di religione evangelica. Allora l’ho convertita alla religione domestica: la casa, la buona cucina”. La coppia ha due figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017.

David di Donatello 2021: premio dello spettatore a Tolo Tolo di Checco Zalone

Il film Tolo Tolo scritto, diretto e interpretato da Luca Medici, alias Checco Zalone, si è aggiudicato il David dello Spettatore della 66° edizione dei Premi David di Donatello come comunicato Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Il film si è distinto per numero di ingressi paganti fra i film usciti in sala entro il 28 febbraio 2021 con un totale di 6.674.622 spettatori per un incasso di circa 46 milioni di euro.