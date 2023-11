Cher chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, marito, figli, Instagram, vita privata, film, biografia e carriera

Cher è senza dubbio una delle icone pop più famose di sempre, una cantante di grande successo con un personalissimo timbro vocale e una personalità fuori dagli schemi praticamente unica. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Cher

Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, è nata il 20 maggio del 1946 a El Centro, Stati Uniti. Ha 77 anni. Figlia di un rifugiato armeno e di un’aspirante attrice di origini irlandesi, la giovane cantante, dopo il divorzio dei genitori, si ritrova a vivere la propria infanzia caratterizzata dalle difficoltà economiche, al fianco della madre. Durante l’adolescenza, inizia a seguire diversi corsi di recitazione e abbandonerà a 16 anni la scuola a causa di una grave forma non diagnosticata di dislessia.

Fondamentale è l’incontro con il produttore Salvatore Bono, nel 1962, con il quale inizia un’amicizia che diventerà poi una vera e propria relazione. Negli anni Sessanta, nonostante un’inizio complicato per via del suo timbro vocale non apprezzato da tutti, la cantante inizia come corista per poi avviare quella che sarà una lunghissima carriera di successo, caratterizzata, tra le altre cose, proprio da quel timbro vocale unico.

Marito, figli, Instagram, curiosità e vita privata

La cantante si è sposata la prima volta nel 1964 con il produttore Salvatore Bono, da cui ha avuto la figlia Chastity. La figlia, nel 2010, ha completato il percorso per il cambio di sesso, diventando Chaz Bono. Nel 1975 la coppia si separa e nello stesso anno la cantante si sposa una seconda volta con il musicista Gregg Almann. L’anno successivo nasce il secondo figlio della cantante, Elijah Blue Allman. Il matrimonio con Almann, però, dura poco e i due nel 1977 si separano. Dal 2022 la cantante ha una relazione con il discografico Alexander “AE” Edwards, più giovane di lei di 40 anni. Il profilo Instagram della cantante è seguitissimo, con quasi 3 milioni di follower: cher.

La cantante possiede diverse proprietà e vive in una villa a Beverly Hills. Cherilyn è stata una delle prime donne a mostrare l’ombelico in televisione. Per sei decenni differenti, dagli anni Sessanta al 2000, è stata l’unica star internazionale ad avere almeno una canzone in vetta alla top ten Billboard.

La carriera di Cher

Racchiudere la carriera di un’artista come Cher in poche righe sarebbe davvero impossibile. Nel corso della sua lunga carriera, la cantante ha venduto circa 100 milioni di dischi in tutto il mondo ed è riconosciuta come una delle personalità più rilevanti nel mondo della musica e non solo. La cantante, infatti, ha lavorato anche nel mondo del cinema, ricevendo due candidature agli Oscar: una come migliore attrice non protagonista per il film Silkwood e l’altra, nella stessa categoria, per Stregata dalla luna, portandosi a casa la statuetta per quest’ultimo.

Nel corso della sua carriera musicale la cantante ha pubblicato moltissimi brani di successo. Tra questi c’è senza dubbio Believe, che ha venduto oltre 10 milioni di copie e che ancora oggi rimane il singolo più venduto da una cantante donna in Inghilterra.

