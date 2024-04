Altam Gordum è tra gli attesissimi ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni weekend su Canale 5 dalle 16,00. L’attore sarà come ospite in Italia in un programma per la prima volta. Famoso in Italia per il suo ruolo del temutissimo Hasmet Çolaknella nella serie tv Terra Amara, in studio parlerà un po’ di sé, della sua carriera, della sua esperienza nello spettacolo e della sua vita privata. Intanto, scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Altam Gordum età e breve biografia

Nato il 1º dicembre 1958 ad Adana, in Turchia. Dopo essersi laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Ankara, Gördüm ha intrapreso la sua formazione presso l’Ankara Art Theatre, dove ha affinato le sue abilità di recitazione e ha iniziato a sviluppare il suo stile unico. La sua carriera ha preso il volo negli anni successivi, con apparizioni in spettacoli teatrali di successo e ruoli memorabili sul grande schermo. Tuttavia, è stato il suo ingresso nella serie televisiva “Terra Amara” nel 2022 che lo ha portato alla ribalta internazionale. Nel ruolo di Hasmet Colak, Gördüm ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua interpretazione magnetica di un personaggio complesso e sfaccettato.

Ciò che distingue veramente Altan Gördüm è la sua straordinaria versatilità artistica. Dalle produzioni teatrali ai film di successo, Gördüm ha dimostrato di essere un interprete eccezionale in una vasta gamma di ruoli. Tra le sue interpretazioni più celebri si annoverano “Yilan Hikayesi”, “Hayat bilgisi”, “Kavak Yelleri Canim babam”, “Muhtesem Yüzyil”, “Beni Böyle Sev”, “Gel Dese Ask” e “Mevlana”.

Vita privata

Altan Gordum è stato sposato dal 1991 al 2013 con l’attrice teatrale turca Vahide Perçin. La coppia ha avuto una figlia, Alize, nata nel 1994. L’ex moglie di Altan è una famosissima attrice turca. Nata nel 1965 a Smirne in Turchia, dopo aver frequentato la facoltà di Economia, ha deciso di abbandonare il corso di studi per iscriversi all’accademia di belle arti, conseguendo la laurea.

Terra Amara: il ritorno di Hasmet Colak

Nella serie “Terra Amara”, Gördüm porta in vita il personaggio di Hasmet Colak, un uomo la cui presenza sconvolge completamente gli equilibri della trama. Dopo vent’anni trascorsi in prigione per un omicidio commesso in seguito a un malinteso, Colak torna a Çukurova con un’unica missione: riprendersi ciò che gli spetta. Il suo ritorno non solo mette in discussione la famiglia Yaman, ma scuote l’intera città, dando vita a una serie di nuovi conflitti e intrighi.