Anastasia Kuzmina è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Cateirna Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Ballerina dal talento incredibile, Anastasia è diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione al programma “Ballando con le Stelle”. In queste settimane è impegnata a teatro con il musical “Neverland, L’isola che non c’è”. Scopriamo insieme chi è davvero Anastasia Kuzmina, dalla sua infanzia ai successi sul grande schermo, passando per la sua vita privata e le sue passioni.

Anastasia Kuzmina età e biografia

Anastasia Kuzmina è nata il 21 marzo 1993 nella città di Kiev, in Ucraina,e ha appena compiuto 31 anni. Fin dalla più tenera età, ha mostrato una passione innata per la danza, un talento che sarebbe diventato il fulcro della sua vita. Dopo l’infanzia trascorsa in Ucraina, si trasferisce in Italia assieme alla famiglia e, a Bologna, intraprende diversi corsi di danza per sviluppare ancora di più il suo talento. A 16 anni Anastasia partecipa ai campionati italiani di danza, salendo anche sul podio e vincendo, l’anno successivo, la supercoppa di danze latine.

Il talento di Anastasia non è passato inosservato, e presto è stata chiamata a partecipare a Ballando con le Stelle, il rinomato programma televisivo che vede la partecipazione di celebrità e ballerini professionisti. La sua abilità e la sua grinta l’hanno portata alla vittoria nella sua prima edizione, formando una coppia formidabile con il partner di ballo Andres Gil.

Ma il successo di Anastasia non si è fermato qui. Ha continuato a partecipare a diverse edizioni del programma, conquistando sempre il cuore del pubblico e dimostrando la sua versatilità come ballerina. La sua carriera è stata segnata da numerose partecipazioni a programmi televisivi e teatrali, che l’hanno vista protagonista in ruoli di spicco e hanno contribuito a consolidare la sua reputazione nel mondo della danza.

Vita privata

Anastasia Kuzmina in passato ha avuto una relazione con il judoka Fabio Basile, conosciuto proprio a “Ballando con le Stelle”. I due si sono però lasciati, e Anastasia ha poi avuto una storia d’amore con il surfista Francisco Porcella. Naufragata anche quella relazione, dopo un periodo trascorso senza partner, sembra ora che la ballerina abbia ritrovato l’amore al fianco di un personaggio molto noto su Tiktok: si tratta di Alessio Di Gennaro, nutrizionista molto famoso sui Social Network. Alcuni mesi fa, Anastasia ha raccontato a Novella 2000:

“L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina. Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”. “Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo. La prima visita è durata più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.

Profilo Social

Anastasia è attiva su Instagram, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, immagini dei suoi spettacoli e interazioni con i suoi fan.