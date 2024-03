Chi è Attilio Fontana: età, biografia, carriera, vita privata, compagna, figli

Attilio Fontana è tra gli ospiti di oggi 14 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. L’attore sarà in studio insieme alla compagna Clizia Fornasier, conosciuta dietro le quinte di Tale e Quale Show. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Attilio Fontana età, breve biografia, carriera

Attilio Fontana, nato il 15 febbraio 1974 a Roma ha appena compiuto 50 anni. Fin da giovane cresce in un ambiente artistico, il padre è un musicista che suona sulle navi da crociera mentre la madre è una suonatrice di fisarmonica, ed entrambi i genitori hanno contribuito a coltivare la sua passione per la musica e l’arte. Negli anni ’90 inizia a lavorare come attore di teatro e di fotoromanzi ma la sua carriera decolla nel 1994 quando entra a far parte del gruppo musicale Ragazzi Italiani, guadagnando popolarità con successi come “Vero amore” e “Un amore solo non c’è”. Da lì inizia a esplorare il mondo della recitazione, apparendo in film e serie TV come “Vacanze sulla neve” e “Il bello delle donne”.

Tuttavia, è nel 2013 che Fontana si afferma definitivamente come uno dei talenti più promettenti della scena italiana, vincendo la terza edizione del popolare programma televisivo “Tale e quale show”. Questa vittoria lo consacra come una vera e propria icona dello spettacolo, aprendo le porte a nuove opportunità e progetti entusiasmanti.

Nel 2014 Fontana interpreta una piccola parte nella miniserie Rodolfo Valentino – La leggenda mentre nel 2016 partecipa come capo squadra al talent show per bambini Pequeños gigantes. Nel 2022 recita nel cortometraggio “Ritorno al Presentei” sotto la direzione di Max Nardari.

Vita privata

L’attore è fratello minore della cantante e direttrice di coro polifonico Maria Grazia Fontana. In passato, ha avuto una relazione importante con la cantante Ilaria Porceddu. Nel 2013, durante la sua partecipazione al programma “Tale e Quale Show” incontra l’attrice Clizia Fornasier e i due iniziano una lunga storia d’amore. I due hanno due figli insieme: Blu Francesco Pio nato nel 2016 e e Mercuzio, nato nel 2019.

Profilo Social

Attilio Fontana ha un profilo Instagram ufficiale che aggiorna piuttosto regolarmente.