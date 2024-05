In seguito, ha conquistato l’attenzione del pubblico con la sua partecipazione al “Primofestival” di Castrocaro nel 1992, dove ha raggiunto la finale e ha catturato l’attenzione del produttore musicale Mauro Malavasi.

Dopo aver contribuito al disco Liberatemi di Biagio Antonacci, nel 1993 e nel 1994. Nel 1992 conosce Gianni Morandi e ne diventa vocalist, accompagnandolo in tuor europeo di 300 date insieme alla band Il Motore. E proprio durante questo tour ha modo di cantare come solista in coppia con Morandi il brano Grazie perché. Inoltre è stata la prima cantante italiana ad interpretare la canzone Brava scritta da Bruno Canfora per Mina e ne è l’interprete dal 1993 ad oggi.

Da quel momento in poi, Barbara ha continuato a riscuotere successo dopo successo, pubblicando album acclamati dalla critica e partecipando a tour internazionali.

Gianni Morandi è stato molto importante per la carriera di Barbara Cola. Lui l’ha presentata al grande pubblico cantando con lei Grazie perché, nella trasmissione di Mike Bongiorno Festival italiano. E, dopo essere stata inserita come cantante nel programma Mi ritorni in mente di Red Ronnie, Gianni Morandi è diventato suo produttore artistico insieme ad Alessandro Blasetti come produttore esecutivo.

Raggiunta la grande popolarità al Festival di Sanremo 1995, dove ha gareggiato in coppia con Gianni Morandi, Barbara Cola ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2020, Barbara Cola ha affrontato una nuova sfida partecipando a “Tale e Quale Show”, il celebre talent show di Rai Uno.

Oggi è prettamente a teatro, protagonista di diversi spettacoli. Nel 2022 ha interpretato al Teatro Brancaccio di Roma il ruolo di Margaret New nella prima versione italiana del musical Tutti parlano di Jamie per la regia di Piero Di Blasio.

Vita privata

Nonostante la sua fama e il suo successo, Barbara Cola ha sempre mantenuto un profilo basso riguardo alla sua vita privata. Non è nota per avere un partner o figli, e ha sempre preferito concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua arte. Tuttavia, in una intervista una volta ha rivelato di non ha mai pensato al matrimonio né alla convivenza