Bulent Polat è tra gli attesissimi ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda ogni weekend su Canale 5 dalle 16,00. L’attore è diventato famoso in Italia per il suo ruolo di Gaffur nella serie tv Terra Amara e in studio parlerà un po’ di sé, della sua carriera, della sua esperienza nello spettacolo e della sua vita privata. Intanto, scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Bulent Polat età e breve biografia

Bülent Polat nasce l’8 marzo 1979 (45 anni) a Tunceli, in Turchia, da una famiglia con radici zaza. La sua passione per la recitazione si manifesta sin da giovane, debuttando sul grande schermo e sul piccolo schermo fin dall’età di sei anni. Cresce artisticamente partecipando a spettacoli teatrali e ad alcune produzioni televisive turche, costruendo così le basi per la sua futura carriera.

Dopo essersi diplomato presso il prestigioso Müjdat Gezen’s Art Center, Bülent Polat continua a coltivare la sua passione per la recitazione, apparendo in numerosi spettacoli teatrali e serie tv turche. Tuttavia, il vero successo arriva nel 2004 con il ruolo di Şehsuvar nella popolare serie “Avrupa Yakası”, che gli regala grande visibilità e consensi.

La svolta internazionale con “Terra Amara”

Nel 2018, Bülent Polat raggiunge la fama a livello internazionale grazie al ruolo di Gaffur Taşkın nella serie tv “Terra Amara”. Il personaggio di Gaffur Taşkın, con le sue sfumature e la sua umanità, conquista il cuore del pubblico italiano e internazionale, regalando a Bülent Polat una nomination ai Turkey Youth Awards come Miglior attore televisivo non protagonista.

Oltre alla recitazione, Bülent Polat si impegna attivamente in diverse iniziative sociali e umanitarie, utilizzando la sua visibilità per promuovere cause importanti e sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche delicate.

La vita privata: moglie e figli

Nel 2015, l’attore turco ha sposato Duygu Polat, una insegnante di inglese. I due hanno avuto avuto due figli: la primogenita si chiama Doğa Polat. La sua famiglia è al centro della sua vita e rappresenta per lui una fonte di ispirazione e sostegno in ogni momento.

In una passata intervista a Verissimo, l’attore ha raccontato in merito alla moglie e ai figli:

“Mia moglie è entrata nella mia vita quando non me lo aspettavo, in un periodo in cui non cercavo una relazione. Pensavo che non mi sarei mai sposato, ma lei ha cambiato ogni cosa, perché mi sono innamorato”. […] “Sono un padre affettuoso, i miei figli hanno fatto di me un uomo più dolce. L’amore per loro è riuscito a trasformarmi, perché l’amore è la chiave di tutto”.

Profilo Social

Attraverso i suoi profili su Instagram e Twitter, l’attore condivide con i suoi fan momenti della sua vita quotidiana, progetti professionali e messaggi di speranza e solidarietà.