Cristina Marino è un’attrice e imprenditrice, nota per essere la moglie dell’attore Luca Argentero. Con un passato da modella e indossatrice, la Marino ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche di successo per poi dedicarsi anche al mondo del business digitale. Scopriamo la carriera, pa biografia e la vita privata dell’attrice.

Cristina Marino età e breve biografia

Cristina Marino è nata a Milano il 31 maggio del 1991. Ha 32 anni. Nasce da padre siciliano e madre pugliese. Il padre imprenditore è morto nel 2022. La sua carriera di indossatrice inizia molto presto, prendendo parte a diverse campagne pubblicitarie. Decide poi di seguire la sua passione per la danza frequentando l’Accademia di Carcano, a Milano. A causa di un brutto infortunio, però, la Marino è costretta ad abbandonare il mondo della danza, dedicandosi a quello del cinema.

Luca Argentero, figli, Instagram e vita privata

Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi, l’attrice conosce Luca Argentero. I due intraprendono una relazione e nel 2020 hanno la loro prima figlia, Nina Speranza. La coppia l’anno dopo convola a nozze a Città della Pieve, in Umbria. Nel 2023 Argento e la Marino hanno un secondo figlio, Noè Roberto.

Riguardo il suo rapporto con il marito, l’attrice ha dichiarato: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”. L’attrice sui social è seguitissima e il suo profilo Instagram conta olte 600mila follower: cristina__marino.

La carriera di Cristina Marino

L’attrice ha lavorato in diverse produzioni cinematografiche italiane di successo. L’esordio al cinema arriva con il film Amore 14, nel 2009. Nel 2015 è nel cast del cinepanettone Vacanze di Natale e nel 2018 in Tafanos, commedia horror di Riccardo Paoletti. L’attrice ha lavorato anche in televisione e nel 2019 ha preso parte al talent Dance Dance Dance, vincendo quell’edizione. Nel 2022, con il marito, è tra i concorrenti di Celebrity Hunted 3.

Appassionata di sport e benessere, l’attrice ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo del business digitale fondando la piattaforma Befancyfit, all’interno della quale condivide corsi di allenamento e consigli sul benessere.