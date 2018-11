ROMA – La serie tv in onda sulla Rai “I Medici – Lorenzo il Magnifico” sta riscuotendo un enorme successo. In particolare a rimanere impresso nei telespettatori è stato il protagonista, l’attore che interpreta Lorenzo de’ Medici. Parliamo di Daniel Sharman, 32enne inglese, già visto in The Walking Dead e Teen Wolf.

Sharman nasce a Londra il 25 aprile del 1986, frequenta la recitazione fin da bambino, quando ha la possibilità – a soli nove anni – di entrare in qualità di piccola comparsa nei ranghi della Royal Shakespeare Company, con la quale ha partecipato a Macbeth ed Enrico VI.

Nel 2002 recita ne “Il caso Winslow”. Nel 2007 si laurea in teatro e arti drammatiche alla London Academy of Music and Dramatic Art. Poi il salto al cinema dove è apparso in quattro film: “The Last Days of Edgar Harding” (2011), “Immortals” (2011), “The Collection” (2012) e “Albion: The Enchanted Stallion” (2016). Diverse le serie Tv: “Teen Wolf”, “The Originals”, “Fear the Walking Dead” e, appunto, “I Medici 2”.

L’attore, come molti coetanei, è presente sui social network che gestisce in prima persona. Tra questi ovviamente Instagram dove conta oltre tre milioni di followers.

Daniel Sharman non posta spesso ma, tra gli scatti che sceglie di condividere, tende a privilegiare momenti di backstage e foto che lui stesso fa nei suoi momenti di vita privata.

E’ fidanzato. È nota la sua relazione con l’attrice e collega Crystal Reed conosciuta sul set di Teen Wolf.