Chi è Elena Radonicich: età, altezza, marito, figli, vita privata, origini, Instagram e carriera dell’attrice. Scopriamo tutti i segreti di Elena Radonicich, dall’infanzia al successo come attrice.

Dove e quando è nata, età, altezza, origini e biografia di Elena Radonicich

Elena Radonicich è nata sotto il segno dell’Acquario a Moncalieri, il 5 febbraio 1985. Attrice di grande spessore, è nota soprattutto per il suo ruolo di Stella Mariani nella serie tv La porta rossa.

Il padre è di origini slavo-tedesche (come si intuisce dal cognome) e la madre italiana. Si è diplomata nel 2009 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha recitato a teatro ma anche al cinema e in tv, prendendo parte a diversi film e programmi televisivi.

Il marito Gaetano Bruno, i figli: vita privata di Elena Radonicich

Elena Radonicich è sposata con Gaetano Bruno. Colleghi sul set (hanno recitato insieme ne La porta rossa), hanno deciso di mettere su famiglia e nel 2015 sono diventati genitori di Anna.

Nel cuore dell’attrice anche l’inscindibile legame con la mamma, suo grandissimo punto di riferimento: “Mia madre adora partecipare a tutto ciò che faccio. Casa nostra era un porto di mare e lei era molto amata da tutti i miei amici. Le mando spesso sul cellulare foto di dove sono” (intervista a Grazia, 2018).

Elena Radonicich, la carriera tra tv e cinema

In tv recita sui set de I Liceali, Ris Roma 2 – Per un pugno di monete. Il debutto sul grande schermo, invece, avviene con Tutti al mare del 2011. Successivamente recita anche in Tutto parla di te e in Workers – Pronti a tutto.

Nel 2018 ha il privilegio di sfilare sul red carpet del Festival di Cannes dopo aver preso parte alla pellicola In my room. La donna è nota soprattutto per il suo ruolo di Stella Mariani nella serie tv La porta rossa.

Nel 2020 entra a far parte del cast di Bella da morire, la nuova fiction con Cristiana Capotondi, e diretta da Andrea Molaioli, in onda su Rai1 dal 15 marzo. La Radonicich interpreterà il ruolo di Sofia Scuderi.