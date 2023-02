Elena Sofia Ricci, è un’attrice italiana che ha lavorato al cinema, in tv e a teatro. Ha vinto tre David di Donatello di cui due come migliore attrice protagonista.

Chi è Elena Sofia Ricci: quando è nata, vero nome, marito

Elena Sofia Ricci, vero nome Elena Sofia Barucchieri, è nata a Firenze il 29 marzo 1962. Ha 61 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Figlia di una scenografa e di un padre adottivo regista, Elena Sofia Ricci fin da piccola frequenta gli ambienti del mondo dello spettacolo se ne innamora e decide di voler diventare un’attrice. Per 19 anni è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti. Le nozze sono avvenute nel 2003. Un anno dopo è nata Maria, la loro figlia.

Film e serie tv dagli esordi agli anni Novanta

Nel 1983, a soli ventun’anni, esordisce in Zero in condotta di Giuliano Carnimeo. Prosegue poi con il ruolo più difficile della moglie di un banchiere in Impiegati di Pupi Avati del 1984, dove duetta con Luca Barbareschi. I due saranno di nuovo insieme due anni dopo nella commedia per la tv Il viaggio difficile. Nel 1986 partecipa a Una domenica sì e in diverse serie e film per la tv. Nel 1987 è la moglie di Carlo Verdone in Io e mia sorella. Ritorna a lavorare con Pupi Avati in Sposi e in Ultimo minuto.

Ne 1990 partecipa allo storico In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, Ne parliamo lunedì, Ma non per sempre. Nel 1992 partecipa a Non chiamarmi Omar e al thriller Persone perbene. Nel 1993 la vediamo in E quando lei morì fu lutto nazionale e in Stefano Quantestorie di Maurizio Nichetti.

Nel 1994 la vediamo in Anime fiammeggianti di Davide Ferrario, Tra noi due tutto è finito di Furio Angiolella. Nel 1995 partecipa invece a Mister Dog di Gianpaolo Tescari. E ancora: nel 1996 partecipa al film per episodi Esercizi di Stile, mentre nel 1998 partecipa a Donna di piacere.

Diventa popolare nella serie Caro maestro dove fa la fidanzata dell’insegnante Marco Columbro prima di avere un successo enorme con i Cesaroni.

I film e le serie tv dal 2000 in poi

I Cesaroni (a partire dal 2006)

Commedia sexy (2001)

Come si fa un Martini (2001) e Il pranzo della domenica (2003) di Carlo Vanzina

Storia di guerra e d’amicizia (2002)

Alla fine della notte (2003)

Orgoglio (2004)

Caravaggio (2007)

Tutti i rumori del mondo (2007)

Amiche Mie (2008)

Ex (2009)

Genitori & Figli (2010)

Tutta colpa della musica (2011)

Allacciate le cinture (2014)

Noi siamo Francesco (2014)

Ho ucciso Napoleone (2015)

Elena Sofia Ricci a teatro

Sul palcoscenico, Sofia Ricci dimostra la sua versatilità interpretando personaggi tragici come “MacBeth”, classici come “La scuola delle mogli”e leggeri come “Beatles Back”.

I premi che ha vinto come attrice

Elena Sofia Ricci ha vinto tre David di Donatello, di cui due per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì nel 1990 e per Loro nel 2019, e uno per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella nel 1988. Ha vinto poi 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.