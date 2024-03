Chi è Eugenia Maria Roccella: età, carriera, marito, figli della Ministra

Eugenia Maria Roccella, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia (foto ANSA)

Tra gli ospiti della puntata speciale di oggi 8 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo c’è anche L’Onorevole Eugenia Maria Roccella, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sul suo percorso.

Eugenia Maria Roccella età, biografia e carriera

Eugenia Maria Roccella è nata a Bologna il 15 novembre 1953 e ha 70 anni. Anche se nata a Bologna, Roccella ha trascorso parte della sua giovinezza in Sicilia con i nonni e una zia, prima di trasferirsi a Roma con i genitori durante gli anni scolastici. Ha studiato Lettere Moderne all’università, dove ha iniziato la sua militanza come femminista, diventando leader del Movimento di Liberazione della Donna.

Dopo essersi iscritta all’albo dei giornalisti professionisti, Roccella ha collaborato con diversi quotidiani come editorialista. Tra i suoi saggi più noti vi sono “Dopo il femminismo” e “La favola dell’aborto facile. Miti e realtà della pillola Ru486”, che riflettono il suo cambiamento di posizione nei confronti di certe tematiche femminili. Ha fatto il suo ingresso in Parlamento nel 2008, eletta alla Camera dei Deputati per la XVI Legislatura con il Popolo della Libertà.

Attualmente, Roccella è Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, assumendo l’incarico nel 2022 sotto il governo di Giorgia Meloni. Prima di questo incarico, ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato in vari ministeri, tra cui Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

Posizioni politiche e contestazioni

Roccella è nota per le sue posizioni conservatrici su temi legati alla famiglia, al matrimonio e alla natalità, che hanno spesso suscitato polemiche. Un episodio significativo è avvenuto al Salone del Libro di Torino nel 2023, quando è stata interrotta da contestazioni di attivisti per le sue posizioni sull’aborto.

Vita privata

Eugenia Roccella è sposata con Luigi Cavallari dal 1976, figlio di Franco Roccella, uno dei fondatori del Partito Radicale, e della pittrice e femminista Wanda Raheli. La coppia ha dato alla luce due figli, anche se ulteriori dettagli sulla sua vita personale sono scarsamente disponibili.