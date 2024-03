Francesca Fagnani è tra le super ospiti della puntata di oggi 31 marzo 2024 di “Domenica In”, il programma domenicale condotto da Mara Venier. La giornalista e conduttrice sarà in studio per parlare della sua carriera e dei suoi progetti. Scopriamo qualcosa in più su Francesca Fagnani, tanto amata dal pubblico italiano.

Francesca Fagnani età e biografia

Francesca Fagnani è nata il 25 novembre 1976 a Roma e ha 47 anni. Si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in Lettere con dottorato in filologia dantesca. Nel 2001 è entrata in Rai, nella sede distaccata di New York. La sua passione per il giornalismo si è sviluppata in un momento critico: durante gli attacchi alle Torri Gemelle nel 2001, infatti, lei era proprio a New York. Questo evento ha segnato profondamente la sua formazione come giornalista.

Durante gli anni successivi, Francesca Fagnani ha lavorato con personalità di spicco nel mondo dell’informazione come Michele Santoro e Giovanni Minoli, consolidando così la sua reputazione nel settore. Una delle prime trasmissioni della Fagnani è Il prezzo. Tuttavia, è con il programma “Belve”, iniziato nel 2018 su Nove e successivamente trasferitosi su Rai 2 nel 2021, che il nome di Francesca Fagnani diventa familiare a un pubblico più ampio. In “Belve”, la giornalista conduce interviste a personaggi pubblici con personalità forti e spesso controverse, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel fornire un’analisi approfondita e coinvolgente.

L’8 febbraio 2023, Francesca Fagnani ha fatto il suo debutto come co-conduttrice della seconda serata del 73° Festival di Sanremo, affiancando Amadeus e Gianni Morandi.

Vita privata: le relazioni

La Fagnani è legata sentimentalmente al collega Enrico Mentana dal 2013. La coppia non ha figli. Mentana ne ha quattro avuti da precedenti relazioni. La conduttrice, riguardo il suo rapporto con il compagno, ha dichiarato:

“Conduciamo una vita così riservata che la condivisione non rientra nelle nostre priorità. Tra un red carpet, un party o una prima, preferiamo una serata con gli amici di sempre o una gita in montagna”.

Profilo Social

Per coloro che desiderano seguire Francesca Fagnani sui social media, la giornalista ha un profilo Instagram ufficiale (@frafagni), dove condivide principalmente contenuti relativi al suo lavoro e alla sua carriera.