Chi è Francesca Fialdini: età, carriera, vita privata, fidanzato

La nota giornalista e conduttrice Francesca Fialdini è tra gli ospiti della puntata di oggi 12 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Nome noto e volto amato della televisione italiana, Francesca Fialdini ha tracciato una carriera televisiva di successo che abbraccia vari generi. Scopriamo qualcosa in più su questo incredibile personaggio della tv.

Francesca Fialdini età, breve biografia e carriera

Nata l’11 ottobre 1979 a Massa, in Toscana, Francesca Fialdini ha 44 anni. Dopo essersi laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, Fialdini ha iniziato il suo percorso professionale nel mondo dei media nel 2004 presso la redazione Esteri di Radio Vaticana. Dal 2005 al 2013 è inviata e conduttrice del notiziario del programma “A sua immagine” in onda su Rai 1. Nel corso degli anni, ha dimostrato la sua versatilità conducendo programmi come “Videozine” su Fox, dove ha esplorato il mondo del cinema e delle serie TV.

La sua carriera televisiva ha visto momenti di grande riconoscimento, come la conduzione del Premio Strega nel 2013 e la partecipazione come co-conduttrice dello Zecchino d’Oro per diverse edizioni. Tuttavia, è con programmi come “Unomattina in famiglia” e “Da noi… a ruota libera” che ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

Dal 2019 presenta Da noi… a ruota libera, che va in onda subito dopo Domenica In. Dal 2020 conduce anche Fame d’amore, un programma in quattro puntate che segue le storie di ragazzi con disturbi alimentari e il loro percorso di guarigione. Ad aprile 2022 è inoltre co-conduttrice con Francesco Gabbani di Ci vuole un fiore, una serata su Rai1 dedicata all’ambiente e alla divulgazione di temi “green”. Oltre agli impegni televisivi, da gennaio 2021 è alla guida di Radio 2 a ruota libera.

Vita privata, il presunto fidanzato

La conduttrice tiene moltissimo alla sua privacy quindi si conosce davvero poco della sua vita privata. In alcune interviste, la conduttrice ha accennato a una relazione duratura ma non ha fornito molti dettagli, spiegando che il suo compagno vive lontano e non è coinvolto nel mondo dello spettacolo o dell’informazione.

Un po’ di tempo fa, il sito Dagospia ha fatto il nome del presunto compagno della Fialdini: si chiamarebbe Milo Brunetti ed è un odontoiatra originario di Lecco. La conduttrice non ha mai confermato questa indiscrezione e non si hanno certezze su quando sia iniziata la loro storia d’amore, ma da quanto si può dedurre osservando i rispettivi profili social sembra che i due si siano innamorati nel 2019.