Nuovo appuntamento con “La volta buona” e, nella puntata odierna del programma, tra gli ospiti sarà presente Gianfranco Vissani. Lo Chef racconterà a Caterina Balivo alcuni aneddoti della sua vita e della sua carriera come Chef. Dopotutto, Vissani è uno dei cuochi, gastronomi, scrittori e personaggi televisivi più noti in Italia. La sua carriera lo ha portato a diventare una figura iconica nel mondo della cucina e della televisione, ma anche un personaggio controverso per le sue opinioni forti e spesso divisive. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui.

Gianfranco Vissani età e biografia

Gianfranco Vissani è nato il 22 novembre 1951 a Civitella del Lago, e ha quindi 72 anni. Ha iniziato la sua formazione culinaria presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Spoleto, dove ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco nel 1967. Nonostante non abbia completato il biennio di specializzazione per diventare capocuoco, ha deciso di intraprendere un percorso di formazione pratica lavorando in rinomati alberghi e ristoranti in tutta Italia, tra cui l’Excelsior a Venezia, il Miramonti Majestic a Cortina d’Ampezzo, il Grand Hotel a Firenze e Zi’ Teresa a Napoli.

Nel 1974, Gianfranco Vissani rileva il ristorante di famiglia, situato sulle rive del Lago di Corbara vicino alla sua città natale. Questo segna l’inizio della sua ascesa nel mondo della gastronomia. Casa Vissani diventa rapidamente un punto di riferimento nella cucina italiana, guadagnando due stelle Michelin e mantenendo una posizione di rilievo nelle guide gastronomiche italiane per oltre vent’anni. La sua cucina è un mix di tradizione e innovazione, caratterizzata dall’uso di ingredienti freschi e di alta qualità.

Carriera in tv

Gianfranco Vissani ha raggiunto la notorietà televisiva negli anni ’90, partecipando a diverse trasmissioni della RAI come “Unomattina” e “Domenica In”. Nel 2002, ha iniziato a condurre “Linea Verde” insieme a Paolo Brosio, consolidando la sua presenza in televisione. Dal 2008 al 2010 è stato giudice nel programma “La prova del cuoco” condotto da Elisa Isoardi e successivamente da Antonella Clerici. Nel 2012, ha condotto “Ti ci porto io” su LA7 insieme a Michela Rocco di Torrepadula, e nel 2013 è stato parte del cast di “Altrimenti ci arrabbiamo” su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Nel 2016, ha partecipato come ospite al cooking show “MasterChef 5” su Sky Uno.

La polemica con MasterChef

Nonostante la partecipazione a “MasterChef”, Gianfranco Vissani ha espresso critiche nei confronti del programma, sostenendo che fosse più incentrato sullo spettacolo che sulla cucina vera e propria. Questo lo ha portato a uno scontro pubblico con Carlo Cracco, uno dei giudici di “MasterChef”, che ha risposto criticando la carriera televisiva di Vissani. Questa polemica ha alimentato l’immagine di Vissani come una figura schietta e senza peli sulla lingua nel mondo della gastronomia.

Vita privata

Gianfranco Vissani è stato sposato con Eleonora, ma attualmente non è chiaro se i due siano ancora insieme. Hanno un figlio, Luca Vissani, che lavora come maître di sala a Casa Vissani e che è stato votato miglior maître d’Italia dalla guida Identità Golose nel 2009. Luca si è sposato con Veronica Amitrano, che ha conosciuto durante un corso di cucina.

Le opinioni controverse

Gianfranco Vissani è noto per le sue opinioni forti e spesso controverse. Ha criticato duramente altri chef e programmi televisivi. Ad esempio, ha descritto Chef Rubio come una “mezza tacca” e ha affermato che Alessandro Borghese non può essere considerato un vero chef perché non possiede un ristorante. Le sue dichiarazioni sui vegani, definiti “una setta” da “ammazzare tutti”, hanno sollevato notevoli polemiche e attirato l’attenzione dei media.