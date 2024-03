GionnyScandal è tra gli ospiti della puntata di oggi 22 marzo 2024 di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. Il cantante è impegnato in queste settimane con il suo nuovo tour, il Black Tour 2. Ma scopriamo qualcosa in più su GionnyScandal, dalla sua età alla biografia, la sua vita privata e le incredibili scoperte sui suoi genitori biologici.

GionnyScandal età e breve biografia

GionnyScandal, il cui vero nome è Gionata Ruggieri, è un rapper italiano nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, in provincia di Matera. Ha 32 anni. La sua storia inizia con un’infanzia segnata da difficoltà. I genitori biologici, dopo averlo riconosciuto pochi mesi dopo la nascita, non furono in grado di accudirlo e per questo il Tribunale lo dichiarò “adottabile”. Passò un periodo di tempo in orfanotrofio e poi fu adottato da una famiglia, trasferendosi a soli 2 anni a Seregno, in Brianza. Tuttavia, la sua vita continuò a non essere semplice. I genitori adottivi morirono presto: il padre venne a mancare quando lui aveva solo 5 anni, mentre la madre quando lui aveva 11 anni. Così, GionnyScandal fu cresciuto dalla nonna, con la quale trascorse tutta l’adolescenza.

La musica è sempre stata il rifugio di GionnyScandal, il luogo dove ha potuto esprimere se stesso in tutta la sua autenticità. Nel 2009 ha iniziato a pubblicare le sue prime canzoni su YouTube, guadagnandosi rapidamente l’attenzione del pubblico. Il suo primo album, “Haters Make Me Famous”, è uscito nel 2011, conquistando subito la vetta delle classifiche di vendita su iTunes.

Nel 2012, poi, ha pubblicato il suo secondo album Scandaland, mentre nel 2015 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi venendo però eliminato. Nel 2016 ha firmato un contratto con la Universal Music Group, mentre nel 2019 ha pubblicato il suo settimo album, Black Mood.

La ricerca dei genitori biologici

La vita di GionnyScandal ha preso una svolta inaspettata nel 2023, quando ha deciso di rivolgersi a Le Iene per cercare i suoi genitori biologici. Ciò che ha scoperto è stato ancora davvero sorprendente. Tra le carte del Tribunale di Pisticci, infatti, la prova che i genitori biologici, Rita (salentina) e Antonio (di Taranto) lo avevano riconosciuto (prima di allora il cantante pensava di essere stato abbandonato). Solo che poi era stato giudicato adottabile (quindi non idoneo a rimanere con la famiglia di origine) e da lì il passaggio in orfanotrofio prima dell’adozione. Questo ha portato GionnyScandal in Puglia, dove ha incontrato per la prima volta suo padre e poi sua madre, scoprendo il suo vero cognome, Di Dio. In merito a questa vicenda, in una recente intervista a Vanity Fair GionnyScandal ha detto:

«Sono onesto, quando sono andato a cercarli non pensavo al perdono. Pensavo a rispondere alle domande che mi hanno tormentato per trent’anni: che faccia hanno mio padre e mia madre, come si chiamano, chi è la donna che per nove mesi mi ha portato in grembo. Poi mio padre mi ha raccontato le cose dal suo punto di vista, ma non importa: in cinque minuti quelle domande avevano già, finalmente, una risposta. Non so neppure dire se quell’abbraccio sia stato bello o brutto, dentro c’era tutto: di sicuro era necessario per procedere, per andare avanti».

Vita privata

Sebbene la sua carriera artistica sia ben nota al pubblico, la vita privata di GionnyScandal è avvolta nel mistero. Pochi dettagli sono disponibili sui suoi profili social, lasciando i suoi fan desiderosi di saperne di più. Non si sa se sia attualmente fidanzato o single, e le sue preferenze sentimentali rimangono un mistero.