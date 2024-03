Grecia Clmenares è tra gli ospiti della puntata di oggi 16 marzo 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin. Appena uscita dalla casa del Grande Fratello, Grecia sarà in studio per parlare della sua esperienza appena vissuta e del suo percorso di carriera. Tra gli anni ’80 e ’90, Grecia Colmenares è stata infatti una delle regine indiscusse delle telenovelas. Scopriamo qualcosa in più su questa artisti, dalla sua età e le origini alla sua vita privata.

Grecia Colmenares età, breve biografia e carriera

Nata a Valencia il 7 dicembre 1962, Grecia ha 61 anni. Il suo vero nome è Grecia Dolores Colmenares Mieussens. Sua madre ha origini francesi, Grecia Mieussens, mentre il padre è venezuelano, Lisandro Ernesto Colmenares. Fin da giovane, ha mostrato una vocazione per la recitazione, ottenendo il suo primo ruolo a soli 9 anni nella telenovela “Angélica”. Da lì, la sua carriera è decollata, recitando in una serie di produzioni di successo come “Carolina”, “Iliana”, “Zoraida” e “Tormento”.

Nel 1981, il suo ruolo nella telenovela “Rosalinda” le valso un’enorme popolarità, preparandola per un successo ancora maggiore. Nel corso degli anni successivi, ha interpretato ruoli chiave in telenovele di successo come “Topazio”, “Maria” e “Grecia”, guadagnandosi l’adorazione del pubblico latinoamericano e conquistando anche il cuore degli spettatori europei e statunitensi.

Dalle teleonovelas ai reality show

Dopo un periodo di pausa, Grecia Colmenares ha deciso di intraprendere nuove sfide, partecipando nel 2019 alla quattordicesima edizione de “L’isola dei famosi”. Nel 2023, fa il suo ingresso nella Casa più famosa d’Italia come concorrente del Grande Fratello VIP, da cui è uscita i giorni scorsi.

Vita privata

Grecia Colmenares è stata sposata due volte: la prima nel 1978, quando ha soltanto 17 anni ha sposato l’attore Henry Zakka, da cui ha divorziato nel 1984, e poi con l’imprenditore Marcelo Pelegri, con cui ha avuto un figlio di nome Gianfranco nel 1992. Attualmente è single, ma ha avuto una relazione con l’attore spagnolo Chando Erik Luna.

Gli incidenti

L’attrice ha dichiarato in una intrvista di aver rischiato di perdere la vita per ben due volte mentre girava sul set della telenovela “Manuela”:

“Una volta, la produzione mi ha costretto a guidare un’auto, senza averlo mai fatto in vita mia, infatti io non ho la patente e le auto mi hanno sempre fatto un po’ di paura. In quell’occasione, durante le numerose prove, ho rischiato più volte di perdere il controllo dell’auto e causare un incidente ma il peggio mi accadde quando dovevo girare alcune puntate a Sestriere in Piemonte. Durante una scena, dovevo correre sulla neve e siccome al regista non andava bene la ripresa, l’abbiamo ripetuta fino a che scese una fittissima nebbia che mi offuscò la visuale e rimasi immersa in un mondo irreale. Poco dopo mi resi conto che camminando, senza accorgermi, raggiunsi il bordo di un precipizio rischiando di caderci dentro. Quella volta ho realmente rischiato di morire, ancora oggi a distanza di tempo ho vivo il ricordo di quella brutta esperienza”.

