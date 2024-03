Juliana Moreira è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo“, il programma condotto da Silvia Toffanin e in inda su Canale 5 dalle 16,30. Modella, showgirl e conduttrice televisiva, Juliana Moreira ha saputo conquistare il pubblico italiano con il suo talento e la sua personalità affascinante. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla sua età alla sua carriera passando per la sua vita privata e l’operazione a cui ha deciso di sottoporsi qualche tempo fa.

Juliana Moreira età, breve biografia e carriera

Juliana Moreria è nata il 15 aprile 1982 a Osasco, Brasile, e ha 41 anni. Il suo debutto televisivo risale al 1999, quando a soli 17 anni appare nel programma brasiliano “Sem Limites pra Sonhar” su RecordTV, affiancando il famoso cantante Fábio Jr. Da quel momento, la sua carriera prende il volo, e Juliana diventa un volto noto della televisione brasiliana.

Nel 2005, un evento significativo cambia il corso della sua vita sia artistica che personale. Innamorata di Giuseppe Zega, imprenditore marchigiano, decide di trasferirsi in Italia per seguirlo. Qui, viene notata dalla direttrice dell’ufficio casting di Mediaset, Gianna Tani, che la sceglie per alcuni provini. Il suo talento di fronte alla macchina da presa cattura l’attenzione di Antonio Ricci, il creatore di “Striscia la notizia”, che la inserisce nel cast del programma “Cultura moderna” su Canale 5 nel 2006. Da allora, Juliana diventa una presenza fissa sul piccolo schermo italiano.

Tra i suoi ruoli più noti, quello di valletta nel game show estivo “Paperissima Sprint”, dove si fa apprezzare per il suo carisma e la sua simpatia. Negli anni successivi, partecipa a diversi programmi televisivi e diventa testimonial pubblicitaria di brand di successo come Nintendo.

Vita privata

Nata a Osasco, in Brasile, ha perso sua madre, Wilma, quando aveva solo dodici anni. Questa tragedia ha segnato profondamente la sua giovinezza, ma non ha mai smesso di perseguire i suoi sogni. Nel 2005, segue il suo cuore trasferendosi in Italia per amore di Giuseppe Zega. Tuttavia, la loro relazione giunge al termine nel 2007. È in questo stesso anno che Juliana incontra l’amore della sua vita, Edoardo Stoppa, inviato di “Striscia la notizia”. La loro relazione è solida e nel 2017 hanno deciso di sposarsi con rito civile. Il matrimonio è avvenuto a Palazzo Reale, con una cerimonia officiata dal sindaco Giuseppe Sala. Dalla loro unione sono nati due figli, Lua Sophie nel 2011 e Sol Gabriel nel 2016.

L’operazione

Alcuni anni fa Juliana ha deciso di sottoporsi a una operazione di riduzione del seno. A causa di dolori alla schiena causati dalle dimensioni del seno, cresciuto ulteriormente dopo le due gravidanze, ha scelto di ridurlo chirurgicamente.