Luce Caponegro, meglio nota con il suo nome d’arte Selen, è tra gli ospiti della puntata odierna di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. Selen è nota grazie alla sua carriera nel cinema a luci rosse e alla sua partecipazione a diversi programmi televisivi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, la sua carriera e la sua vita privata.

Luce Caponegro, alias Selen: età e breve biografia

Selen è il nome d’arte di Luce Caponegro, nata a Roma il 17 dicembre 1966 (57 anni). È figlia di un industriale del settore petrolifero; con la famiglia si trasferisce a Ravenna. A 26 anni ha intrapreso la sua carriera nel mondo del cinema a luci rosse, diventando rapidamente una delle attrici più famose del settore.

La carriera di Selen nel mondo del cinema pornografico ha avuto inizio negli anni ’90, quando ha lavorato con registi rinomati come Alex Perri ed è diventata una delle star più amate del genere. Tuttavia, la sua carriera non si è limitata al cinema per adulti. Selen ha anche recitato in pellicole tradizionali e ha partecipato a programmi televisivi popolari, ampliando ulteriormente il suo pubblico e la sua fama.

A “Le Iene”, Luce una volta ha raccontato:

“Vorrei che capiste che in me convivono due donne: Selen e Luce. Non rinnego quello che è stato ma rivendico il diritto al cambiamento, ero una ragazza affamata di libertà e l’ho cercata anche nel sesso. Poi è diventato un lavoro: è stata una scelta scomoda, folle, ma queste scelte che gli altri spesso non capiscono sono quelle che meglio ci rappresentano. Quando ho chiuso con il mondo dell’hard ho cercato l’oblio, ma ho vissuto nell’ombra del mio personaggio. Neppure 14 anni di carriera in tv hanno cancellato il passato, ma questo mi ha fatto riflettere: anziché mettere Selen in un angolo, l’ho accolta dentro di me”.

Vita privata

Luce Caponegro è stata sposata tre volte: il suo primo matrimonio è stato con Fabio Albonetti, da cui ha avuto un figlio di nome Kangi nel 1988. Successivamente, si è legata sentimentalmente al cantante Nicola Zanone, con cui ha avuto il suo secondo figlio Gabriele nel 2007. Nel 2012, Selen si è sposata per la terza volta con Antonino Putortì, con cui ha collaborato in un centro benessere olistico di sua proprietà. Tuttavia, anche questo matrimonio è naufragato nel 2015.

Cosa fa oggi

Dopo aver abbandonato il mondo del cinema a luci rosse nel 1999, Selen si è dedicata alla televisione e ad altre attività. Negli ultimi anni si è allontanata dal mondo dello spettacolo, cercando una vita più tranquilla lontano dai riflettori. Tuttavia, nel 2022 ha fatto il suo ritorno in televisione come concorrente del reality show “L’isola dei famosi 18”.