Chi è Marco D’Amore: età, carriera, vita privata, moglie e curiosità

Marco D’Amore è tra gli ospiti della puntata di oggi 2 febbraio 2024 di “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 dalle ore 16,30. L’artista parlerà anche del suo nuovo film da regista “Caracas”. La pellicola è adattamento di “Napoli ferrovia” di Ermanno Rea e vanta un cast d’eccezione con lo stesso D’Amore, Toni Servillo e Lina Camélia Lumbros. Ma scopriamo qualcosa in più su Marco D’Amore.

Marco D’Amore età, breve biografia e carriera

Marco D’Amore è uno degli attori più amati e celebrati del cinema italiano, noto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Gomorra. Nato a Caserta il 12 giugno 1981, sotto il segno zodiacale del Cancro, D’Amore ha 42 anni. Le sue origini napoletane e la sua provenienza da Caserta hanno influenzato profondamente la sua identità artistica, fornendo un contesto culturale ricco e vibrante che ha contribuito alla sua crescita personale e professionale. Dopo aver completato gli studi presso il Liceo Scientifico Statale Armando Diaz di Caserta, Marco ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo superando un provino per entrare a far parte del cast dello spettacolo teatrale “Le Avventure di Pinocchio”. Questo debutto lo ha visto lavorare con la compagnia Teatri Uniti di Toni Servillo e sotto la direzione di Andrea Renzi, aprendo la strada a una serie di esperienze formative e professionali che avrebbero plasmato il suo futuro.

La sua passione per la recitazione lo ha spinto a iscriversi alla prestigiosa Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, dove ha completato il suo percorso di formazione nel 2004. Grazie alla sua esperienza a Milano, Marco ha avuto l’opportunità di partecipare a progetti teatrali e cinematografici di rilievo, tra cui “Le Belle Bandiere” e “La Trilogia della Villeggiatura” con Toni Servillo.

Nel 2005, Marco D’Amore ha fondato la compagnia teatrale La Piccola Società insieme a Francesco Ghiaccio, sperimentando con successo la produzione, la regia e l’interpretazione in vari spettacoli teatrali e cortometraggi. La sua versatilità e il suo talento lo hanno reso un nome noto nel panorama artistico italiano.

La svolta nella carriera di Marco è arrivata nel 2012 con la serie televisiva “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud”, seguita nel 2014 dal debutto nella serie cult “Gomorra”, dove ha interpretato il ruolo indimenticabile di Ciro Di Marzio. Il suo straordinario lavoro nella serie gli ha valso non solo elogi dalla critica, ma anche la possibilità di assumere il ruolo di regista nelle stagioni successive.

Il personaggio di Ciro Di Marzio è diventato iconico, tanto che nel 2019 Marco D’Amore ha interpretato e diretto il film “L’Immortale”, riprendendo il ruolo di Ciro. Il film ha ottenuto un enorme successo di critica e di pubblico, e ha visto Marco ricevere il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente, oltre a registrare incassi cinematografici superiori ai 6 milioni di euro.

Vita privata: moglie

Sebbene Marco D’Amore sia noto per la sua riservatezza riguardo alla vita privata, alcune informazioni sono trapelate nel corso degli anni. L’attore è sentimentalmente legato a Daniela Maiorana, una storia d’amore che dura ormai da più di dieci anni. In occasione di una intervista per Vanity Fair, D’Amore a confessato: